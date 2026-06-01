Pit Dejvidson retko javno govori o bivšoj devojci Kim Kardašijan, ali je sada napravio izuzetak. Komičar i glumac osvrnuo se na njen sve ozbiljniji ulazak u glumačke vode i priznao da ga je iznenadilo koliko se dobro snašla u novoj fazi karijere.

Dejvidson je o Kim govorio u svojoj Netfliks emisiji „The Pete Davidson Show“, tokom razgovora sa komičarkom Niki Glejzer, koja sa Kardašijanovom igra u predstojećoj komediji „The Fifth Wheel“.

Pit Dejvidson, Kim Kardašijan

Od rijalitija do glumačkih uloga

Kim Kardašijan je godinama bila jedno od najpoznatijih rijaliti lica na svetu, zahvaljujući emisiji „Keeping Up With the Kardashians“ i kasnijim projektima porodice Kardašijan. Ipak, poslednjih godina pokušava da se pozicionira i kao glumica.

Publika ju je gledala u seriji „American Horror Story: Delicate“, zatim u pravnoj drami Rajana Marfija „All’s Fair“, a sada je očekuje i u Netfliks komediji „The Fifth Wheel“, koju režira Eva Longorija. U tom filmu glumi uz Niki Glejzer, Fortjun Fimster i Brendu Song, a projekat i producira.

Iako reakcije kritike na njene glumačke pokušaje nisu uvek bile blage, Dejvidson ima potpuno drugačije mišljenje.

Pit se prisetio trenutka iz njihove veze

Govoreći sa Niki Glejzer, Dejvidson se prisetio perioda kada je bio u vezi sa Kim i trenutka kada mu je rekla da želi da se oproba kao glumica.

„Zar nije ludo što je Kim dobra u glumi? Sećam se kada smo se zabavljali, jednog dana mi je samo rekla: ‘Mislim da ću biti glumica.’ A ja sam bio u fazonu: ‘Je*eno da!’ I onda je jednostavno dobra u tome, a ja sam u fazonu: ‘Ma daj, ne zezaj.’ Ona je tako dobra u glumi“, rekao je Dejvidson.

Pit Dejvidson

Njegov komentar privukao je pažnju upravo zato što o Kim retko govori posle raskida. Njih dvoje su bili zajedno oko devet meseci, od oktobra 2021. do avgusta 2022, nakon što se Kardašijanova razišla od Kanjea Vesta, koji sada koristi ime Je.

Niki Glejzer stala u Kiminu odbranu

Niki Glejzer, koja sa Kim sarađuje na filmu „The Fifth Wheel“, istakla je da Kardašijanova ima posebnu upornost i da je često upravo sumnja javnosti dodatno motiviše.

„Sve što želi da uradi, ona će uraditi, posebno ako ljudi kažu: ‘Ne možeš ti to’“, rekla je Glejzer.

Dodala je i da je Kim svesna kakva je javna percepcija prati, ali da je to nije sprečilo da uđe u svet glume.

„Da se upusti u glumu sa svim tim što ljudi već misle o njoj, znala je… svi će čekati da ne uspe“, rekla je komičarka.

