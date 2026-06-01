Poznati splitski influenser i drifter Adrian Petričević doživeo je nezgodu tokom automobilskog događaja u Zagrebu, a snimak trenutka kada mu vozilo prelazi preko noge brzo se proširio društvenim mrežama.

Sve se dogodilo tokom Donut International Cupa, dok su se učesnici pripremali za takmičenje. Petričević je snimak podelio na svom Instagram profilu i odmah zabrinuo pratioce, jer prizor deluje veoma neprijatno.

Automobil mu prešao preko noge

Na snimku se vidi trenutak u kojem automobil kojim je upravljao Toma Ostojić prelazi preko Petričevićeve noge. Prisutni su odmah reagovali, a Adrian je otišao pod šator kako bi proverio povredu.

Iako je scena izgledala bolno, Petričević je ubrzo pokušao da smiri situaciju i pokazao da ga nezgoda nije pokolebala. Uz video je napisao:

„Dođite sutra da vidite kako pobeđujemo sa slomljenim nogama.“

Potom je dodao i poruku koja je brzo privukla pažnju njegovih fanova:

„Mogu da nas lome, ali ne i da nas slome.“

Snimak se brzo proširio mrežama

Nezgodu je zabeležio influenser Ismael Hadžić, koji je na događaj došao sa suprugom Martinom. Video je ubrzo počeo da se deli po društvenim mrežama, a mnogi su u komentarima Petričeviću poželeli brz oporavak.

