Slavni muzičar Kit Ričards postao je pradeda nakon što je njegova unuka Ela Ričards na svet donela svoje prvo dete.

Ela, koja je tokom proteklog vikenda proslavila trideseti rođendan, podelila je radosnu vest na svom Instagram profilu, otkrivši usput ime i pol bebe. Na emotivnoj fotografiji, novopečena majka leži na ćebetu pored svoje novorođene ćerke, vidno očarana. Devojčica je rođena zdrava, a ponosna majka je otkrila da su joj dali ime Luna.

"30!! Najbolji rođendan do sada sa našom devojčicom Lunom", napisala je Ela u opisu objave.

Poznata manekenka je dobila ćerku sa svojim dugogodišnjim partnerom, fotografom Sašom fon Bizmarkom, sa kojim je u javnost izašla 2023. godine. Par je vest o trudnoći potvrdio u martu, kada su na mrežama objavili prelepu crno-belu fotografiju njenog trudničkog stomaka.

Porodično stablo i muzičko nasleđe

Elin otac, Marlon Ričards, najstariji je Kitov sin iz veze sa pokojnom manekenkom i glumicom Anitom Palenberg. Ona je preminula u 75. godini usled komplikacija izazvanih hepatitisom C. U međuvremenu, ikona grupe The Rolling Stones, Kit, koji sada ima 82 godine, i dalje je jedno od najvećih imena u svetu muzike, a uvršten je i u Rokenrol kuću slavnih. On je jedan od osnivača ovog kultnog benda, glavni i ritam gitarista, kao i jedan od ključnih autora njihovih pesama.

Pradede u bendu i planovi za leto

Kit Ričards postao prededa

Kit Ričards je drugi aktivni član Rolingstonsa koji je postao pradeda, nakon svog kolege iz benda, ser Mika Džegera. Džegerova unuka Asisi Džekson dobila je svoje prvo dete još 2014. godine. Ove lepe porodične vesti stižu u trenutku kada se Rolingstonsi pripremaju za veoma dinamično leto, s obzirom na to da planiraju objavljivanje svog 25. studijskog albuma.

