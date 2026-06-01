Anđelka Stević Žugić sa mužem na motoru: Glumica podelila opasne kadrove, pa pokazala emociju (foto)
Poznata dramska umetnicaAnđelka Stević Žugić uživa u bračnoj harmoniji sa suprugom Markom Žugićem, sa kojim je dobila naslednicu Čarnu. Glumica je nedavno na društvenim mrežama objavila seriju privatnih momenata, a posebne simpatije i mnoštvo komentara njenih pratilaca izazvao je kadar na kojem sa mužem uživa u vožnji dvotočkašem.
Uz objavljeni materijal, Anđelka je ostavila emotivnu poruku sa belim srcem u kojoj stoji:
"On poklon… eh, kad bi bilo… slatke kao med… kakav glumac…kad mislim da sam lepa…fan sa omiljenim glumicama...najdivnija reč," napisala je glumica koja je nakon ove emotivne objave, svoje pratioce obradovala i modnim izdanjem iz lifta, gde je pokazala besprekoran stajling.
O izazovima roditeljstva i ličnim odlukama
Vredi podsetiti da je Anđelka Prpić tokom nedavnog gostovanja u popularnoj hrvatskoj televizijskoj emisiji "Nedjeljom u 2" otvoreno govorila o odgajanju dece.
"Majčinstvo se ne može unapred naučiti jer ne postoje jasne smernice", objasnila je glumica, dodajući da joj je u vaspitanju intuicija glavni vodič.
Kroz smeh je otkrila i da joj ponekad zafali malo više čvrstine u komunikaciji sa drugima: "Često tek nakon neke situacije shvatim što sam trebala reći. U trenutku nastojim biti pristojna, ali kasnije osetim da sam trebala biti odlučnija."
"Sve kreće od nas"
Glumica ne krije da se trenutno nalazi u veoma lepom i ispunjenom životnom periodu, naglašavajući da je ključ sreće u sopstvenom stavu prema svakodnevici.
"Lepo mi je u mom životu, u mojoj svakodnevici. Divno je kad shvatiš da, bez obzira na to gde si skrenuo, imaš pravo da uključiš sva četiri žmigavca, da ubaciš u rikverc, da kreneš da izlaziš iz te uličice. Ima vozača koji će ti trubiti, jer su nervozni, ima i onih kojima nije teško da sačekaju, a u suštini, sve je do tebe. Ako ti u "taj auto" sedneš otvoren i rešen da vidiš lepšu stranu svega, onda te neće mnogo potresti ostali vozači. Kad si ti napet, onda te poremeti čak i obično odsustvo ljubaznosti. Sve kreće od nas", zaključila je Anđelka.
