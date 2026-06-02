Svet kinematografije zatekla je vest o iznenadnom odlasku velškog glumca Ovena Risa Dejvisa, koga publika na našim prostorima najpre pamti po roli agenta Vilsona u kultnom ostvarenju "Tvin Piks: Povratak". Umetnik je preminuo u 44. godini, a vest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost i pokrenula lavinu emotivnih poruka na društvenim mrežama, gde su ga bliski ljudi opisali kao osobu koja je svima bila poput brata.

Pored pomenute uloge, Oven je ostvario zapažene partije u Diznijevom bioskopskom hitu "Alisa iza ogledala" i trileru "Vodič kroz život jednog serijskog ubice". Njegov glumački dar potvrdio se i na scenama čuvenog londonskog Vest Enda, gde je davao doprinos čuvenim komadima kao što su "Čarobnjak iz Oza" i planetarno popularni mjuzikl "Mamma Mia!".

Saopštenje porodice

Tragičan ishod potvrdio je njegov brat Rodri (Rhodri), koji se od umetnika oprostio dirljivim rečima na mrežama.

"S dubokom tugom moj otac i ja delimo vest da je moj brat, Oven, preminuo. Ova vest će za mnoge biti veliki šok. Doseg Ovenove ljubavi, prijateljstva i velikodušnosti bio je ogroman. Iako još uvek postoje neodgovorena pitanja u vezi sa okolnostima njegove smrti, naša saznanja u ovoj fazi su da je Oven preminuo iznenada, prirodno i mirno".

Govoreći o njegovom prepoznatljivom karakteru i bliskosti sa ljudima, brat je dodao:

"Izliv poruka koje smo primili proteklih nekoliko dana bio je duboko dirljiv i svedočanstvo je o uticaju koji je imao na toliko života. Oven je imao sreću da ima više od jedne porodice. Pored svoje biološke, izgradio je izvanredne veze, nalik porodičnim, sa mnogim svojim najbližim prijateljima, kolegama i voljenima. Izuzetno sam ponosan što je, iako je bio moj brat, bio brat i mnogim drugima. Znamo da će ovaj gubitak osetiti veliki broj ljudi, i nalazimo utehu u saznanju koliko je bio voljen"

Ovejn Ris Dejvis, poznat po ulozi agenta u seriji Tvin Piks Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Poslednji pozdrav kolega iz sveta glume

Prerani odlazak mladog glumca ostavio je u neverici i njegove brojne kolege iz branše. Poznata glumica Hejli Tamadon oprostila se od svog dugogodišnjeg prijatelja rečima ispunjenim bolom.

"Slama mi se srce kada čujem da je moj predivni prijatelj preminuo. Ovena su mnogi voleli. Obasjao bi svaku sobu u koju bi ušao. Imam divne zajedničke uspomene, znamo se toliko godina... ali naše vreme zajedno u Los Anđelesu će me uvek nasmejati. Spavaj mirno, ljubavi moja. Moje srce je uz njegove prijatelje i porodicu, Rodrija i Konveja"

Tugu i nevericu nije mogla da sakrije ni zvezda televizijske drame "Dauntonska opatija", Džoan Frogat, čija je emotivna poruka snažno odjeknula među ljubiteljima sedme umetnosti.

"Čini se da nijedna reč ne može da prenese moje emocije. Toliko mi je žao zbog vašeg gubitka i tuge koju sigurno osećate. Skrhana sam što smo izgubili našeg predivnog prijatelja. On je bio više od prijatelja, on je bio radost i život i talenat i ljubaznost i zabava i inteligencija. Bio je sve, i moj mozak ne može da obradi da ga više nećemo zagrliti. Šta bih dala za još jedan zagrljaj. Zauvek si u našim srcima, cariad," napisala je Džoan.

(Kurir.rs/Yahoo)

