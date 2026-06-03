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Erol Flin definitivno je bio jedna od najvećih zvezda Zlatnog Holivuda. Nažalost, pažnju javnosti privlačio je ne samo ulogama u kultnim ostvarenjima, već i brojnim skandalima u koje su bili uključeni alkohol, ali i veze sa maloletnicama.

Napustio školu

Svoju divlju narav pokazao je već u ranoj mladosti kad je bio izbačen iz gotovo svake škole koju je pohađao, zbog izostanaka s nastave, tučnjave, krađe, bežanja. Od škole je na kraju odustao, a zatim je počeo da radi šta je stigao. Kasnije je imao aferu s udatom ženom čiji suprug ih je oboje prebio kad se za to saznalo.

Karijera

Svetsku slavu stekao je glavnom ulogom u filmu "Captain Blood", a nakon ovog ostvarenja često je biran za uloge pustolova i neustrašivih heroja poput Robina Huda.Bio je harizmatičan kako na velikom platnu, tako i mimo istog, te su žene ludovale za njim. U Holivudu ga je tukao glas da je ženskaroš, a šuškalo se da je imao afere i sa slavnim muškarcima.

Hapšenje i suđenje

I ko zna do kada bi se izvlačio sa svim onim što je radio, da ga 1942. "dejt" sa 17-godišnjom Beti Hansen nije skupo koštao. Poznato je da ju je odveo na sastanak i napio, ali se ne zna šta je potom usledilo. No kako ovo nije bila prva optužba tog tipa, okružni tužilac je podneo prijavu. Flin je uhapšen, a suđenje za silovanje maloletnice počelo je godinu dana kasnije.

Najstrašnije je to što su u sudnici bile njegove obožavateljke, a Flinov advokat se potrudio i da u poroti bude devet žena, kako bi pomogao svom klijentu.

Erol Flin Foto: cineclassico / Alamy / Profimedia

Nažalost, tokom unakrsnog ispitivanja, advokat je zbunio žrtvu i prikazao je kao nepouzdanu, te optužio da je lagala o svojim godinama. Porota je Flina proglasila nevinim. Nakon suđenja dočekalo ga je 2000 obožavateljki s porukom: "Uzmi mene, ja te neću tužiti".

Tokom suđenja, glumac je sve vreme flertovao sa konobaricom koja je radila u zgradi, a koja je imala 18 ili 19 godina. Par se venčao godinu dana kasnije, a ostali su zajedno do 1949.

Veza s maloletnicom

Pred kraj života, Flin je otpočeo vezu s 15-godišnjom Beverli Adlend. Ona je i bila sa njim kada je doživeo srčani udar i preminuo 1959. godine. Sahranjen je sa šest boca viskija, no nije ispoštovana njegova poslednja želja da mu na nadgrobnom spomeniku piše: "Ovde leži Erol Flin, čovek koji je poje*ao sve što se kreće".

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