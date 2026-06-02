Koncert svetske pop zvezde Rikija Martina, koji će biti održan 16. juna na jubilarnom, petom Belgrejd river festu, predstavlja muzički događaj decenije za prestonicu Srbije. Da su fanovi u našoj zemlji dugo i željno čekali neprikosnovenog kralja latino zvuka, najbolje svedoči podatak koji je šokirao i same organizatore festivala: sve karte za ovaj ekskluzivni muzički spektakl razgrabljene su za manje od neverovatnih 30 sati! Veliko interesovanje pokazalo je da publika i te kako prepoznaje značaj festivala koji u grad već tradicionalno dovodi najveće svetske muzičke zvezde, ali je Riki Martin definitivno postavio novi, nesvakidašnji rekord.

Hvala na ljubavi

Nakon zvanične objave da je koncert rasprodat brzinom svetlosti, slavni pevač nije krio svoje oduševljenje. Riki Martin se oglasio na svom zvaničnom Instagram profilu i emotivnom porukom zahvalio publici u Beogradu, poručivši da se neizmerno raduje susretu s fanovima u Srbiji. Njegova objava izazvala je pravu lavinu pozitivnih komentara obožavalaca iz celog regiona, koji već godinama sanjaju da uživo čuju njegove najveće hitove.

Kakav je provod na koncertima Rikija Martina

- Hvala vam na neverovatnoj ljubavi, jedva čekam da osetim vašu energiju! Sprema se noć za pamćenje - poručio je pevač milionima svojih pratilaca.

Kako saznajemo, svetska zvezda u prestonicu Srbije ne dolazi na dan koncerta, već planira da u potpunosti oseti duh, ritam i gostoprimstvo Beograda. Riki Martin će u Srbiji boraviti puna tri dana, a ono što ovaj dolazak čini još posebnijim jeste to što sa sobom dovodi nekoliko svojih najbližih prijatelja. Njegova želja je da, pored radnih obaveza, s njima podeli ovo novo iskustvo, istraži čari srpske prestonice, proba lokalne specijalitete i upozna se s kulturom o kojoj je mnogo slušao. Njegov tim je do najsitnijih detalja isplanirao svaki segment ovog putovanja, a za bazu je odabran, sasvim očekivano, najbolji i najluksuzniji hotel u Beogradu.

Zvezda njegovog kalibra zahteva najviše svetske standarde, pa će mu na raspolaganju biti predsednički apartman opremljen u neverovatnom stilu i s pogledom koji oduzima dah. Ipak, ono što ovaj boravak čini posebno intrigantnim jeste jedan neverovatan logistički detalj koji zvuči kao scena iz vrhunskih holivudskih filmova. Naime, zahvaljujući jedinstvenoj arhitekturi i impresivnoj organizaciji prostora koji spaja njegov ekskluzivni smeštaj i lokaciju festivala, Riki Martin će iz svoje luksuzne sobe moći posebnim, privatnim liftom da se spusti pravo na scenu! Ovaj nivo privatnosti, komfora i spektakularnog pristupa bini retko se viđa čak i na najvećim svetskim turnejama. To će mu omogućiti da u potpunom miru i fokusu obavi poslednje pripreme, bez saobraćajnih gužvi i stresa, prelazeći direktno iz tišine apartmana u erupciju oduševljenja hiljada beogradskih fanova.

Sam koncert će biti održan na jednoj od najlepših lokacija na otvorenom u regionu, na ekskluzivnoj festivalskoj sceni uz reku u okviru Belgejd river festa. Ova jedinstvena bina pod otvorenim nebom, smeštena na samoj obali, pruža apsolutno savršenu scenografiju za strastvene latino ritmove. Spoj zvezdanog neba, blagog povetarca s reke, vrhunske scenske produkcije, moćnog ozvučenja i neverovatne scenske harizme Rikija Martina garantuje noć koja će se upisati u muzičku istoriju grada.

Hitovi za sva vremena

Riki sa sobom donosi bogat muzički opus. Od megahitova kao što su "Livin' la Vida Loca", "Maria", "Vuelve", "She Bangs", pa sve do najnovijih numera, publika će imati priliku da prisustvuje pravoj muzičkoj antologiji. Njegovi nastupi su globalno poznati po impresivnim koreografijama, vrelim plesnim ritmovima i besprekornom glasu koji ne gubi na snazi ni posle više od tri decenije na vrhu svetske muzičke scene.

Ovaj dolazak nije samo običan koncertni nastup, već pravi praznik muzike i plesa. Oni srećnici koji su uspeli da obezbede svoju ulaznicu postaće deo magije, a Beograd će te večeri, 16. juna, nesumnjivo biti svetska prestonica latino zvuka, pulsirajući u ritmu srca jedne od najvećih zvezda današnjice.

