Kad pomislimo na rutinu negu kose poznatih žena, uglavnom zamišljamo luksuzne preparate, skupe salone i ekskluzivne tretmane. I, nemojmo se zavaravati – koriste one sve to!

Ipak, Viktorija Bekam, jedna od najpoznatijih u svetu mode, otkrila je da je njen omiljeni saveznik za zdraviju kosu zapravo vrlo jednostavan dodatak koji može da priušti gotovo svako.

Modna dizajnerka i bivša članica grupe Spice Girls je nedavno pričala o navikama koje su promenile način na koji neguje svoju kosu, a među svim proizvodima koje koristi posebno mesto, kaže, zauzima peškir od mikrofibera.

Kako je objasnila za magazin Sunday Times Style, na ovu promenu ju je podstakao njen dugogodišnji prijatelj i frizer Ken Pejvs, koji brine o kosi mnogih zvezda, poput Viktorijine najbolje drugarice Eve Longorije.

– Moj prijatelj i frizer Ken me je nagovorio da kupim peškir za kosu od mikrofibera. Mnogo je nežniji prema kosi. Iskreno, postala sam prilično opsednuta njim! – priznala je Viktorija.

Zašto je peškir od mikrofibera bolji izbor za kosu?

Za razliku od klasičnih, pamučnih peškira, mikrofiber mnogo nežnije uklanja višak vlage iz kose, a njegova fina struktura smanjuje trenje među vlasima, pa se kosa manje mrsi, lomi i naelektriše.

Stručnjaci često ističu da je grubo trljanje običnim peškirom jedan od čestih razloga za pojavu ispucalih krajeva i oštećenja vlasi, naročito kod farbane, kovrdžave ili hemijski tretirane kose.

Viktorija je otkrila da je ovaj peškir vremenom postao gotovo njen zaštitni znak, naročito na snimcima koje objavljuje za svoju kozmetičku liniju.

- Sad koristim isključivo te peškire za kosu i postala sam poznata po tome što ih nosim u svojim videima – rekla je Poš Spajs, misleći na svoje skincare tutorijale u kojima reklamira kozmetiku njenog brenda.

– U početku sam ih koristila jer mi kosa nije bila sređena ili isfenirana, pa sam pomislila da je najlakše da stavim peškir na glavu – rekla je kroz osmeh.

Peškiri od mikrofibera i brže suše i čuvaju kosu

Pored toga što štite vlasi od mehaničkih oštećenja, peškiri od mikrofibera mogu da skrate vreme sušenja kose. Pošto veoma efikasno upijaju, kosa se brže suši, što znači da ćete ređe posezati za fenom ili ćete ga koristiti kraće!

Samim tim, kosa će duže ostati zdrava i blistava, jer znamo da izloženost toploti slabi strukturu vlasi, dovede do isušivanja i gubitka sjaja, naročito ako ne koristite adekvatno sredstvo za zaštitu kose od visokih temperatura.

U svakom slučaju, peškiri od mikrovlakana su vrlo pristupačan način da brinete o svojoj kosi, s obzirom na to kvalitetan peškir standardnih dimenzija 39x55 cm možete naći u prodavnicama u Srbiji po ceni od 400 dinara.

VIDEO: Šminkanje Viktorija Bekam