Internet zajednica ostala je u dubokom šoku nakon vesti da je u 30. godini preminula popularna meksička influenserka i zvezda društvenih mreža Paola Markes. Njeno telo bez znakova života otkriveno je u subotu u njenom stanu, koji se nalazi u meksičkom gradu San Luis Potosi. Iako je medicinska ekipa po pozivu brzo stigla na adresu, lekari su nažalost mogli samo da potvrde smrt mlade devojke. Dok se zvanični nalazi obdukcije još uvek čekaju, istražni organi ovaj slučaj trenutno vode kao potencijalno samoubistvo.

Oproštaj porodice i reakcije miliona obožavalaca

Tragičan ishod javno je potvrdio njen otac Erkules Markes Balderas, koji se na mrežama oprostio dirljivom rečenicom: "Počivaj u miru, princezo moja".

Porodica i prijatelji su se od preminule influenserke oprostili i na misi koja je služena u ponedeljak. Paola je uživala veliku popularnost na onlajn platformama, gde je njene objave na TikToku, Instagramu i Fejsbuku pratilo više od dva miliona ljudi. Njen sadržaj bio je baziran na temama iz svakodnevnog života, modnim trendovima, putovanjima i zanimljivim avanturama.

Nakon saznanja o tragediji, njeni zvanični profili zatrpani su izjavama saučešća i emotivnim porukama fanova koji ističu koliko ih je njena pozitivna energija inspirisala. Mnogi verni pratioci sada sa velikom tugom prelistavaju njene poslednje video-snimke i fotografije, upućujući joj poslednji pozdrav.

