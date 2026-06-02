Kralj Čarls III retko u javnosti govori o poslednjim danima svoje majke, kraljice Elizabete II, ali je u novom predgovoru zvaničnog vodiča o kraljevskom imanju Balmoral napravio jedan od najličnijih osvrta na njen odlazak.

Britanski monarh je napisao da je njegova majka posebno volela vreme koje je provodila na ovom škotskom imanju, mestu koje je za kraljevsku porodicu decenijama bilo mnogo više od rezidencije.

kralj Čarls

„Moja pokojna majka posebno je cenila vreme provedeno u Balmoralu. Upravo je ovde, u tom njoj najdražem okruženju, odlučila provesti svoje poslednje dane“, napisao je Čarls.

Kraljica Elizabeta II preminula je 8. septembra 2022. godine u 96. godini, upravo u Balmoralu, na imanju u Aberdinširu. Za svet je to mesto ostalo vezano za kraj jedne istorijske epohe, dok je za kraljevsku porodicu Balmoral oduvek predstavljao prostor porodičnih uspomena, privatnosti i odmaka od stroge dvorske svakodnevice.

Balmoral kao porodično utočište

U predgovoru novog vodiča, kralj Čarls opisao je Balmoral kao škotski dom svoje porodice i mesto koje već generacijama ima posebno značenje za Vindzore.

Kraljica Elizabeta i kralj Čarls II - voštane figure

„Balmoral je voljeni škotski dom moje porodice još otkako je imanje 1852. kupio princ Albert, moj praprapradeda. Sa svojim jedinstvenim građevinama i gotovo svetim krajolikom koji ga okružuje, to je mesto na kojem se sve neprestano menja, a ipak ostaje isto, s osećajem bezvremenosti koji osvežava dušu“, napisao je kralj.

Dodao je i da njegova lična veza sa ovim imanjem traje od najranijeg detinjstva.

„Od mojih najranijih godina ono je zauzimalo i nastavlja zauzimati posebno mesto u srcima moje porodice i mene“, poručio je Čarls.

Omiljeno mesto kraljice Elizabete

Balmoral se dugo smatrao jednim od najdražih mesta kraljice Elizabete II. Daleko od protokola, prijema i formalnosti Bakingemske palate, kraljica je tamo mogla da provodi vreme na opušteniji način.

Na imanju je jahala, šetala škotskim visoravnima, organizovala piknike pored reke i okupljala porodicu. Upravo su mnogi bivši britanski premijeri i porodični prijatelji govorili da su u Balmoralu mogli da vide privatniju, topliju i opušteniju stranu kraljice.

Zbog toga Čarlsove reči imaju posebnu težinu. On ne govori samo o mestu na kojem je kraljica provela poslednje dane, već o prostoru koji je obeležio njen porodični život van očiju javnosti.

Novi vodič donosi i kraljev lični pečat

Kraljev tekst objavljen je u novom vodiču „Balmoral“, koji potpisuje autorka i istoričarka Meri Mirs. Knjiga ima 80 strana, a otvara je akvarel dvorca koji je Čarls naslikao 1989. godine.

Od kada je stupio na presto, kralj nastoji da sačuva istorijski duh imanja, ali i da mu doda sopstveni pečat. Jedna od najznačajnijih promena dogodila se 2024. godine, kada je javnosti prvi put posle više od 170 godina omogućeno da obiđe unutrašnjost dvorca.

Na imanju su u međuvremenu sprovedene i određene izmene. Travnjak ispred plesne dvorane pretvoren je u geometrijski lavirint inspirisan arhitektonskim motivima, a obnovljena su i gvozdena vrata u vrtu kraljice Meri, povodom njihove stote godišnjice i krunisanja kralja Čarlsa i kraljice Kamile.

Spoj istorije, porodice i prirode

U unutrašnjost dvorca uneti su dodatni komadi nameštaja, umetnička dela i dekorativni predmeti iz Kraljevske zbirke, kao i novi tepisi i detalji koji se uklapaju u istorijski izgled Balmorala.

Meri Mirs smatra da Čarls na taj način nastavlja tradiciju koju su još u 19. veku započeli kraljica Viktorija i princ Albert.

Kralj Čarls III na klimatskom samitu COP30

„Balmoral će zauvek biti povezan s ljubavlju Viktorije i Alberta prema škotskom gorju. Sada, kada je dostupniji javnosti, moguće je bolje razumeti koliko su arhitektura, dizajn, uređenje krajolika i upravljanje imanjem bili važni za njegovo stvaranje te kako je kralj, koji deli iste strasti, dodao novu dimenziju ovom mestu, pritom čuvajući njegov izvorni karakter“, zaključila je.

Čarls je predgovor završio željom da i posetioci osete deo posebne atmosfere koja je generacijama privlačila članove kraljevske porodice.

„Bez obzira na okolnosti u kojima čitate ovu knjigu, nadam se da će vas nadahnuti bogatstvo arhitekture i čarolija okolnog krajolika, čiji je divlji i veličanstveni karakter generacijama bio izvor inspiracije i užitka.“

