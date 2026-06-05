Slušaj vest

Eva Ras decenijama važi za jednu od najneobičnijih i najotvorenijih ličnosti domaće umetničke scene. Glumica, književnica i umetnica koja nikada nije pristajala na ćutanje, ni u poslu ni u privatnom životu, često je govorila o temama od kojih su mnogi bežali.

Foto: Printscreen/Youtube

Njeni intervjui uvek su privlačili pažnju jer je o ljubavi, braku, telu, filmu i životu govorila direktno, bez ulepšavanja i bez potrebe da se dopadne svima. Upravo zbog toga mnoge njene izjave i danas se prepričavaju.

Jedna od najzapaženijih priča vezana je za njen brak,priznanje neverstva i neočekivanu reakciju njenog supruga, ali i za čuvenu filmsku scenu koja joj je donela međunarodnu pažnju.

Iskreno priznanje o braku i ljubavi

Govoreći o svom emotivnom životu, Eva Ras je svojevremeno priznala da je tokom braka varala supruga. Ipak, kako je objasnila, te odnose nikada nije posmatrala kao prolazne avanture, već kao nešto što je, prema njenom doživljaju, imalo emociju i dubinu.

Eva Ras i Petar Božović u filmu Lepota poroka Foto: Printscreen/RTS 1

- Varala sam Rasa u braku, ali sam to činila čistog srca i iz ljubavi. Ja sam se zaljubljivala u druge muškarce, volela sam ih. Ne treba vulgarizovati takve odnose i svoditi ih na kombinacije ili afere, kako ljudi vole da kažu. Takvi odnosi su iznad toga - istakla je glumica.

Kako je pričala, odnos sa ljubavnikom donosio joj je radost, ali bi se po povratku kući suočavala sa tugom. Zbog toga je odlučila da svom suprugu kaže istinu.

Reakcija supruga koju nije očekivala

Priznanje neverstva najpre je izazvalo burnu reakciju. Prema njenim rečima, suprug je počeo da viče i da je vređa, ali je usledio obrt nakon što mu je objasnila zašto se vratila baš njemu.

- Tada sam ga upitala: 'Zašto vičeš, zašto se ljutiš? Pa ja sam ti upravo rekla da volim drugog, a došla sam tebi. Vratila sam se kući, izabrala sam tebe!' Onda je prestao da viče i izvinio mi se - šokirala je iskrenošću Eva jednom prilikom pred domaćim medijima.

Foto: Kurir Televizija

Uloga koja ju je upisala u istoriju filma

Pored otvorenosti kada govori o privatnom životu, Eva Ras ostala je upamćena i kao glumica koja je pomerala granice na filmu. Uloga u kultnom ostvarenju „Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT” donela joj je pažnju publike, ali i međunarodne kritike.

Film je izazvao veliko interesovanje, a o njenoj pojavi pisao je i čuveni „Njujork tajms”, navodeći da se „nova zvezda ukazala na istoku”. U tekstovima se isticalo da je njeno ime „čistota erotike”, kao i da je ona „simbol jedinstvene lepote savremene evropske žene”.

Eva je, govoreći o toj ulozi, naglašavala da se nikada nije pokajala zbog odluke da pred kamerom bude potpuno posvećena liku i sceni.

Polgedajte u galeriji kadrove iz čuvenog filma:

1/6 Vidi galeriju Eva Ras u filmu Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT Foto: Avala Film / AFP / Profimedia

Scena sa crnom mačkom koju publika pamti

Jedna od najpoznatijih scena iz filma ostala je posebno upečatljiva i često se vezuje upravo za Evu Ras. Glumica je i sama govorila da su je širom sveta prepoznavali po toj sceni.

- Taj film ne prestaje da živi i svugde su me prepoznavali po sceni u kojoj naga ležim, a crna mačka skače na krevet i ugnezdi se na mojoj zadnjici pa se umiva i prede - prisetila se Eva slavne scene.

„Likovi postanu stvarni“

Glumica je objašnjavala da je za nju suština glume u potpunom prepuštanju ulozi. Verovala je da se lik ne može odigrati samo spolja, već da mora da se oživi iznutra, kroz detalje, gestove i istinitost trenutka.

Eva Ras u filmu Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT Foto: Avala Film / AFP / Profimedia

- Sve što je radila bilo je istinito, pita se mogla jesti, veš je bio opran, bez obzira na to što bi neko pomislio da je to bila samo gluma jer ja oduvek smatram da je vrhunac glumačkog umeća da glumac živi pred kamerama, jer na taj način uloga oživi i izmišljeni likovi postanu stvarni - zaključila je proslavljena umetnica.

Video: Eva Ras o ljubavi sa Danilom Kišom