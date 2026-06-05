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Postoji stvar koju Morgan Frimen uvek nosi na sebi, a za to ima poseban razlog.

Osim prepoznatljivih mladeža na licu, mnogima pažnju privlače minđuše koje obavezno nosi.

Na Internetu se pojavila i urbana legenda da Friman nosi minđuše zbog starog mornarskog običaja - mornari su nosili minđuše koje vrede taman toliko da za njih može da se plati sahrana, ukoliko umru u stranoj zemlji.

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Morgan Frimen uvek nosi minđušu Foto: Profimedia

Friman je jednom prilikom sam ispričao ovu priču, pa su mnogi pomislili da je to razlog zbog kojeg nosi minđuše. Iako to nije sasvim tačno, ipak, razlog zašto ih nosi i te kako ima veze sa mornarima i morem. Morgan, naime, obožava veliko plavetnilo i plovidbu.

"Uvek sam želeo (da nosim) minđušu. To je u vezi sa mojom ljubavlju prema moru. Ja sam strastveni moreplovac, večiti zaljubljen u plavu vodu", rekao je jednom prilikom Friman.

(Kurir.rs)

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