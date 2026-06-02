Slušaj vest

Kendal Džener i Džejkob Elordi ponovo su pokrenuli lavinu komentara nakon što su viđeni zajedno u Tokiju. Manekenka i glumac, o čijoj se navodnoj vezi sve glasnije govori poslednjih meseci, fotografisani su tokom večere u jednom od popularnih restorana u japanskoj prestonici.

Njihovo pojavljivanje usledilo je nedugo nakon romantičnog odmora na Havajima, zbog čega mnogi veruju da njihov odnos postaje sve ozbiljniji.

Zajednička fotografija iz restorana privukla pažnju

Kendal Džener i Džejkob Elordiposetili su restoran Udon Shin u Tokiju, koji je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju i zahvalio im se na dolasku.

Na fotografiji, poznati par pozira nasmejan, u ležernim crnim majicama, dok su ispred njih činije sa hranom. Zvezda serije „Euforija“ stajao je blizu Kendal, blago naslonjen na nju, dok je ona pozirala uz zid restorana.

Elordi je jednostavno izdanje upotpunio plavom bejzbol kapom i sunčanim naočarima, dok je Kendal ostala verna svedenom, opuštenom stilu po kojem je godinama prepoznatljiva.

Objava restorana brzo je izazvala reakcije fanova, koji su komentarisali njihovu bliskost, osmehe i gotovo identičan način poziranja. Mnogi su zaključili da deluju kao skladan par, dok su drugi pisali da među njima očigledno postoji posebna hemija.

Havaji kao prekretnica u njihovom odnosu

Samo dve nedelje pre odlaska u Tokio, Kendal i Džejkob viđeni su na privatnoj plaži na Havajima. Fotografije sa tog putovanja prikazale su ih u opuštenom izdanju, daleko od crvenih tepiha, modnih događaja i holivudske gužve.

Prema navodima stranih medija, upravo je odmor na Havajima dodatno zbližio manekenku i glumca. Izvori bliski paru tvrde da Kendal u početku nije očekivala da će se njihov odnos razvijati tako brzo, ali da je zajedničko putovanje promenilo dinamiku među njima.

Video: Kendal Džener