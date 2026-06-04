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Atraktivna Ukrajinka Jana Orfejeva dospela je u žižu interesovanja svetske javnosti kao jedna od najplaćenijih ljubavnica na planeti. Njeno ime punilo je novinske stupce nakon što su isplivali detalji o njenom aranžmanu sa saudijskim princem, koji ne žali novac za njeno prisustvo i naklonost.

Mediji navode da njena dnevna tarifa dostiže impresivnih 5.000 evra, a ova specifična romansa traje duže od pola decenije. Bogati šeik se trudi da joj ispuni apsolutno svaku kapric, dok ona blagodeti takvog odnosa redovno prezentuje na Instagramu. Na ovoj platformi je prati blizu 200.000 ljudi, a kao svoje trenutno prebivalište navela je švajcarski Cirih.

Pogledajte kako izgleda Jana Orfejeva:

1/6 Vidi galeriju Jana Orfejeva - najplaćenija ljubavnica na svetu Foto: Printscreen/Instagram/yanaorf

Dolazak naslednika i život na visokoj nozi

LJubavni par je nedavno dobio i prinovu, pošto je Jana na svet donela dečaka. Njenu objavu povodom rođenja sina pratio je emotivan tekst: "13. 05. 2026. Dobrodošao na svet, naša mala srećo. Mama i tata su te čekali veoma dugo"

Preko društvenih mreža javnost ima svakodnevni uvid u njenu raskošnu svakodnevicu. Ogromne prihode koje dobija od svog patrona, Jana je pametno usmerila u kupovinu luksuznih nekretnina širom evropskog kontinenta, uključujući i stanove u rodnom Kijevu. Ostatak novca odlazi na egzotične destinacije, unikatne komade garderobe prestižnih modnih kuća, skupocene aksesoare i najmodernije automobile.

Radikalna promena izgleda i estetske korekcije

Značajan deo kapitala uložen je i u potpunu transformaciju njenog tela i lica. Njene stare fotografije koje su isplivale na internet svedoče o tome u kolikoj meri je promenila lični opis. Iako je prirodno bila veoma lepa i zgodna, odlučila se za radikalne hirurške rezove, pa je razlika između njenog pređašnjeg i sadašnjeg lika frapantna.

Pre nego što je upoznala princa i postala zvezda tabloida, probala je da se probije na izborima za mis, a upravo iz tog perioda datiraju slike koje danas kruže mrežama. Analitičari i komentatori tvrde da je radila povećanje usana, operaciju nosa, kao i remodelovanje jagodica. Takođe se uočava i promena oblika očiju kroz popularnu metodu fox eye. Mnogi smatraju da su ove operacije bile suvišne, ali je očigledno da joj je novi vizuelni identitet doneo ogroman profit. Njen novi život zahtevao je i brisanje prošlosti, pa je nakon ulaska u vezu sa šeikom uklonila sve stare uspomene sa interneta, pa čak i porodične fotografije.

Pogledajte video: Jana Orfejeva - najskuplja ljubavnica na svetu