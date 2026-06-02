Kim Kardašijan je novom objavom na Instagramu dodatno podgrejala priče o romansi sa Luisom Hamiltonom. Američka rijaliti zvezda i poslovna žena podelila je niz fotografija i snimaka iz privatnog života, a najveću pažnju privukao je upravo video na kojem je sa slavnim vozačem Formule 1.

Kim i Hamilton se poslednjih meseci sve češće dovode u vezu, a sada su se zajedno pojavili i na njenom Instagram profilu, što su mnogi fanovi odmah protumačili kao znak da je par spreman da svoju bliskost pokaže javnosti.

Kim Kardašijan i Luis Hamilton tokom vožnje bicikla u Njujorku Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Vožnja bicikla koja nije prošla po planu

U objavi koju je kratko opisala rečju „lately“, Kim je podelila i snimak nastao tokom sunčanog dana u Njujorku. Na videu se vidi kako ona i Luis Hamilton voze bicikle pored reke, dok Hamilton drži kameru, snima ih i smeje se.

Kim je u jednom trenutku nasmejana gledala ka kameri, ali joj je pažnja ubrzo popustila. Počela je da skreće sa staze, vidno iznenađena i uplašena, a snimak se prekida baš u trenutku kada deluje da će izgubiti ravnotežu.

Jedna od fotografija iz iste objave uhvatila je upravo taj momenat. Kim je širom otvorila usta kada je shvatila da bi mogla da padne, dok je Hamilton ispred nje i dalje bio potpuno opušten, ne primećujući šta se iza njega dešava.

Fanovi odmah primetili njihov zajednički trenutak

Iako je Kim u istoj objavi podelila i brojne druge fotografije, snimak sa Hamiltonom najviše je privukao pažnju. Njeni pratioci komentarisali su njihovu bliskost, opuštenost i činjenicu da se britanski vozač našao u njenom privatnom Instagram pregledu.

U galeriji su se našle i fotografije na kojima Kim prilazi privatnom avionu, pozira u bikiniju u sauni, ali i selfiji sa članovima porodice. Među njima su njena majka Kris Džener, baka Meri Džo „MJ“ Kembel, kao i sestre Kloi Kardašijan, Kortni Kardašijan i Kajli Džener.

Ipak, uprkos porodičnim fotografijama i luksuznim kadrovima, pažnja javnosti ostala je usmerena na Hamiltona.

Veza o kojoj se mesecima priča

Prema navodima stranih medija, Kim Kardašijan i Luis Hamilton prvi put su romantično povezani u februaru, nakon što su viđeni zajedno u jednom hotelu u Kotsvoldsu.

Kim Kardašijan i Luis Hamilton Foto: LH44/X

Od tada su se u javnosti pojavljivali u više navrata. Navodno su zajedno prisustvovali Superboulu, putovali u Japan, a fotografisani su i na festivalu Koačela u Kaliforniji.

Iako njih dvoje nisu javno govorili o prirodi odnosa, nova objava na Instagramu mnogima je delovala kao najbliže potvrdi veze do sada.

Poznaju se više od deset godina

Kim i Hamilton nisu novo poznanstvo u svetu poznatih. Njih dvoje se poznaju najmanje od 2014. godine, kada su fotografisani na dodeli GQ Men of the Year nagrada.

Tada su oboje bili u drugim vezama. Kim je bila sa Kanjeom Vestom, od kog se razvela 2022. godine, dok je Hamilton tada bio sa Nikol Šerzinger, sa kojom je raskinuo 2015.

