Norveška prestolonaslednica Mete-Marit, supruga krunskog princa Hokona, već godinama se bori sa fibrozom pluća, neizlečivom bolešću koja progresivno otežava disanje. Kako prenosi nemački Bild, njeno zdravstveno stanje se prilično pogoršalo, zbog čega se priprema za eventualnu transplantaciju pluća. Usled ove situacije, kraljevska porodica je morala još više da se zbliži, a njena ćerka i sin se vraćaju u Norvešku.

Princeza prekida studije u Australiji

Princeza Ingrid Aleksandra (22) napušta Australiju kako bi bila uz svoju majku. Ona je prošlog leta upisala međunarodne odnose i političku ekonomiju na Univerzitetu u Sidneju, a o njenoj odluci da privremeno prekine školovanje govorio je princ Hokon tokom nedavne posete Japanu.

"Želi da se uskoro vrati kući, što ima veze sa našom porodičnom situacijom. Želi da bude sa svojom majkom", izjavio je on.

Ipak, princeza ne namerava da u potpunosti odustane od obrazovanja. Ona i dalje planira da stekne diplomu osnovnih studija, ali je neizvesno kada će završiti fakultet s obzirom na okolnosti kod kuće.

Princeza Mete-Marit na kraljevskom događaju u Norveškoj

"Koliko će dugo ostati kod kuće, moraćemo tek da vidimo. Osećam se daleko od doma. Važno je doći kući i biti sa Mete. Trenutno nije dobro, pa sam zato želeo ovo da uradim," dodao je princ, koji je i sam skratio svoje putovanje u Japan sa četiri na tri dana.

Povratak sina iz Italije

Sin kraljevskog para, Svere Magnus, vratio se u Norvešku još ranije. On je izvesno vreme boravio u Italiji, gde je želeo da stekne profesionalno iskustvo u filmskoj i fotografskoj industriji u Milanu. Međutim, poslednjih nekoliko sedmica on većinu svog vremena provodi sa porodicom.

