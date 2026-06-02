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Provokativne scene Sidni Svini u trećoj sezoni "Euforije" iz nedelje u nedelju izazivaju reakcije gledalaca i javnosti, ali i brojne kritike. Glumica je sada, po završetku prikazivanja sezone, podelila fotografije sa seta i jednostavno odgovorila svim kritičarima.

Na nekoliko fotografija koje je podelila na društvenim mrežama, Sidni Svini pozira u odeći sa seta. U seriji o kojoj se mnogo raspravlja ona glumi Kasi Hauard, koja u trećoj sezoni dostiže razne ekstreme, a njen lik se pridružuje OnlyFans te je imala i provokativnu scenu seksa sa filmskom zvezdom koju glumi Homer Gir. Dvadesetosmogodišnja glumica je nakon brojnih kritika kritikovala one koji su imali komentare na njen lik te je branila svoju kontroverznu ulogu u seriji.

"To se zove… gluma", jednostavno je poručila na svom Instagramu.

Iako su se mnogi čudili njenom liku Kasi u trećoj sezoni, ona je zapravo takve scene imala i u prve dve sezone, koje su na HBO bile još pre četiri godine. Tako u prvoj sezoni ona ima scenu orgazma na vrtuljku pred grupom posmatrača, dok je u drugoj sezoni ležala gola na prostirci od medveđe kože.

Podrška emotivnog partnera i poverenje u vezi

Ali jedna osoba koja je na njenoj strani je njen dečko, Skuter Braun. Izvor je za Page Six rekao da muzički producent u potpunosti podržava glumicu, uključujući i provokativne scene.

"Skuter nema apsolutno nikakav problem sa Sidninim provokativnijim scenama u "Euforiji" ili bilo kojim poslom koji obavlja kao glumica. On u potpunosti razume da je to deo njenog posla i poštuje koliko je predana svom zanatu", rekao je izvor.

Pogledajte provokativne scene Sidni Svini u "Euforiji":

1/15 Vidi galeriju Sidni Svini eksplicitne scene u seriji Euforija Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, HBO MAX / Planet / Profimedia

"Njihova je veza vrlo sigurna i postoji snažan nivo poverenja među njima. Braun nije tip koji se oseća ugroženo zbog njenog posla ili pokušava da kontroliše koje uloge preuzima. Neverovatno podržava njenu karijeru i ponosan je na sve što je postigla", nastavio je.

Kraj kontroverzne serije

Braun je i prošle nedelje u jednom podkastu rekao da je obožavalac kontroverzne nove sezone serije: "Shvatam. Pristrasan sam, sviđa mi se", rekao je pre nego što je drsko dodao: "Bilo je neverovatnih izvođenja određene glumice."

Zvanično je potvrđeno kako se serija završava sa ovom sezonom te se snimanja neće nastavljati.

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