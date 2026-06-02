Slušaj vest

Glumica Maraja En Martin ostala je potpuno slomljena nakon što je saznala da ju je suprug varao, što je rezultiralo tajnom bebom.

Foto: ariahmae/instagram

Glumica iz serije Percepcija (The Perception) tvrdila je da je „ljubav njenog života“, odnosno njen suprug, dobio dete van njihovog trinaestogodišnjeg braka i to samo nekoliko meseci nakon što su dobili svoje četvrto zajedničko dete. Zvezda filma Sin fantoma (The Son of Phantom) oglasila se na društvenim mrežama kako bi podelila svoju duboku tugu dokumentujući svoj očaj samo sat vremena nakon šokantnog otkrića.

Foto: ariahmae/instagram



Prema rečima zapanjene tridesetdvogodišnjakinje, njen suprug Džon nedavno je dobio novorođenče sa drugom ženom. Ovo bolno saznanje predstavlja gorak kraj za par koji je zajedno proveo više od decenije. Uz emotivni video snimak, napisala je:

„Inače sam bolesno zatvorena... Ali dobra sam u skrivanju svog srama... svog bola... Ali mislim da je vreme da uradim nešto drugačije.. Tako me je sramota. Toliko mi je slomljeno srce da bih mogla da se uvučem u neku pećinu i istrunem... ali neću... ne mogu...“



Dodala je: „Za moje prijatelje. Kupite avionsku kartu i dođite da mi pomognete da se spakujem.“ Video na Instagramu prikazuje potresne trenutke neposredno nakon što je saznala za prevaru.

Kroz suze je rekla: „Prošlo je sat vremena otkako sam saznala da ljubav mog života, moja srednjoškolska ljubav, otac moje četvoro dece, moj muž, ima bebu staru nedelju dana. I uništena sam.“ Zvezda je nastavila:

„A ja inače ovakve stvari držim za sebe zbog srama i neprijatnosti ali ovo me je zaista zateklo nespremnu. I tako sam povređena. Ali, dobro sam. I pitam se šta je Božja uloga u svemu ovome. Uvek sam verovala da je to nešto uzvišeno, ali ponekad, možda se tvoja milost istroši za njega. Nikada me ranije nije prevario, a kada to uradi, dobije dete iz toga. I to je nešto preko čega jednostavno neću moći da pređem... Osećam da je ovo dno koje nikada nisam zaslužila.“

Mnoštvo pratilaca brzo je pritrčalo u pomoć i podelilo tugu sa njom.



U narednom video snimku, objasnila je: „Pozivi i poruke podrške su prestali... kuća je tiha... a ja sam ostala u tišini. I kroz ovu tišinu prodire jasan i glasan osećaj mira. Mir koji prevazilazi svaki razum. Skoro da bih volela da želim da pijem, izlazim, kujem osvetu, psujem ljude, prejedam se, tražim utehu u naručju drugog muškarca ili bilo šta od onih samodestruktivnih stvari koje ljudi rade u ovakvim trenucima... ali ne želim. Nema praznine koju treba popuniti. Tužna sam, ali Božje prisustvo u ovom periodu je toliko glasno da sve što moje telo želi jeste da se odmori.“



Dalje obaveštavajući fanove o pauzi od društvenih mreža, uplakana zvezda je podelila svoje sledeće korake i otkrila:

„Dobro, ovo je poslednji video koji ću objaviti pre nego što uzmem potpuni odmor od telefona, jer taj video ima oko 800.000 pregleda. Dobila sam 10.000 pratilaca preko noći. Zaista cenim svu podršku, i sve molitve, i sve glasovne poruke, i sve ostalo. Zaista se osećam neverovatno zahvalno na tome. Razlog zašto ovo privlači ovoliku pažnju nema nikakve veze sa mnom, već ima veze sa tim univerzalnim osećajem izdaje. Bila sam u vezi 13 godina. Bila sam ponosna. Bila sam ponosna što sam ga volela, što je on voleo mene... sve dok mi nije rekao, bio mi je najbolji prijatelj. Osećala sam se kao da ga poznajem. Onoliko duboko koliko možeš poznavati osobu, a onda saznaš da to nije bio slučaj.“

Pozitivno je izjavila: „Rešiću ja ovo. Ja sam kraljica rešavanja problema.“