Slušaj vest

Hrvatski muzičar J.R. August juče je imao saobraćajnu nesreću u kojoj je pao sa motora, a nakon toga je završio u Hitnoj pomoći. Na Fejsbuku je i objavio fotografiju i opisao šta se dogodilo.

„Hvala svima koji su juče stali i pitali me da li sam dobro, dali mi vode, držali mi kišobran kad je krenula kiša i sklonili motor sa puta. Sve mi je u magli, ali je umirujuće znati da je život u pravom svetu daleko bolji nego ovaj onlajn, čak i ako je u pitanju pad sa motora!”, napisao je dobitnik Porina.

Pevač čije je pravo ime Nikola Vranić, nakon niza zapaženih EP izdanja, godine 2019. potpisao je ekskluzivni ugovor sa izdavačkom kućom Kroacija rekords (Croatia Records), pod kojom je objavio svoj debitantski album „Dangerous Waters”. Album je naišao na nepodeljeno oduševljenje i kritike, koja je Dž. R.-a proglasila muzičarem svetskog kalibra, i publike, koja je album prihvatila do te mere da je u nedelji nakon objavljivanja bio najprodavaniji u državi.

Priznanja su dostigla vrhunac na dodeli muzičke nagrade Porin 2020. godine: Muzičar i njegov debitantski album osvojili su ovu prestižnu nagradu u čak tri kategorije; za alternativni album, za najboljeg novog izvođača i za album godine – prvi put u istoriji da je album na engleskom jeziku osvojio tu nagradu. Iste godine je slavio i na dodeli Rok end of (Rock&Off) nagrada. Tamo je osvojio nagradu za „veliki prasak” godine, Rok end of izvođača godine i album godine. Bez obzira na hvalospeve, Nikola je i dalje veran svom poslu, profesor je engleskog jezika u Osnovnoj školi u Klanjcu.

"Biti kantautor koji peva na engleskom u Hrvatskoj je jedna od većih gluposti koje čovek može da napravi, ali ja ne razmišljam, nego radim ono što mi je prirodno. Mislim da je mali broj ljudi koji je prepoznao ono što radim to zaista i zavoleo, rekao je u razgovoru za Večernji pre dve godine.