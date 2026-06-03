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Popularni dramski umetnik Slaviša Čurović našao se u središtu nezapamćenog javnog skandala i na meti ozbiljnih pretnji nakon što je otvoreno govorio o svom protivljenju otcepljenju Crne Gore od Srbije na referendumu održanom 2006. godine. Nakon što je glumac žestoko uzvratio onima koji mu upućuju pretnje, usledila je i reakcija sa poslovne strane - produkcijska kuća "LH marketing" zvanično se distancirala od njegovih stavova i najavila pokretanje pravnog postupka.

Tokom nedavnog gostovanja u jednoj televizijskoj emisiji, Čurović je podigao veliku prašinu priznanjem da je pre dve decenije aktivno podržavao opstanak zajedničke države i vodio političke skupove u trenucima kada mu je supruga bila u drugom stanju u iznajmljenom beogradskom stanu.

Pogledajte u galeriji fotografije Slaviše Čurovića:

1/7 Vidi galeriju Slaviša Čurović Foto: Printscreen/Praktična žena, Pritnscreen Praktična žena, Sonja Spasić

"Srpstvo se ne naplaćuje. Nema to da mi neko plati da ja to vodim," napomenuo je glumac tokom razgovora sa novinarkom Ljiljanom Smajlović.

On je privukao pažnju javnosti i oštrim kritikama na račun esnafskih kolega koje su u to vreme agitovale za nezavisnost Crne Gore, a danas profesionalno deluju i zarađuju u glavnom gradu Srbije.

"Ovi koji su bili plaćeni i vodili miting da se Srbija i Crna Gora odvoje... oni isti evo ih sada u Beogradu u svim serijama. Pa što si se onda odvajao?" zapitao se javno Čurović.

Odgovor na jezive pretnje sa društvenih mreža

Ove reči pokrenule su lavinu uvreda i pretećih poruka na njegovom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk. Ipak, poznati glumac je stavio do znanja da ga pritisci neće uplašiti, pa se javno i beskompromisno obratio svojim progoniteljima.

"Svi vi, koji mi napadate porodicu, dobro znajte, da sam Novakov sin, Slavkov brat, Milivojev unuk... Nešto imam od toga u sebi, pa računajte sa tim. Kukavice!” napisao je on, dodajući da se kroz život kreće isključivo sam ili u pratnji braće i bliskih ljudi.

"Pa dođite... Ako vam basta. Spreman sam. Oduvek," glasila je njegova direktna poruka.

Slaviša Čurović, serija Plava krv Foto: Nikola Ristić RTS

Čurović je podvukao da nikada nije uradio ništa nažao bilo kojoj naciji sa prostora nekadašnje Jugoslavije, da neguje prijateljstva i kumstva sa ljudima svih veroispovesti, ali je dodao: "A svoju srpsku najviše". Istakao je da stoji iza svake svoje reči i da bi i danas posvećeno zaokružio "NE" nezavisnosti.

Saopštenje produkcijske kuće i najava tužbe

Sa druge strane, kompanija "LH marketing", koja stoji iza realizacije projekta "Sanjajte sa nama Crnu Goru", uputila je javno saopštenje u kojem je osudila i u potpunosti odbacila izjave poznatog glumca.

Čelnik ove produkcije, Momčilo Jovović, istakao je da je Čurović svojim istupom naneo štetu brendu kompanije, kao i državnim organima, lokalnim samoupravama i privrednim subjektima iz Crne Gore koji finansijski i logistički podržavaju pomenuti projekat. Zbog povrede odredaba ugovora, najavljene su i zakonske mere protiv glumca.

"Izvinjavamo se građanima i institucijama Crne Gore i nadamo se da ćemo nastaviti dobru saradnju na promociji turističkih, kulturnih, verskih i privrednih potencijala Crne Gore", navedeno je u tekstu saopštenja koji je svojim potpisom overio direktor firme "LH marketing" Momčilo Jovović.

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