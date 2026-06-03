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Tragični udes koji se odigrao u jesen 1982. godine nepovratno je izmenio sudbinu dinastije u Monaku, povukavši oštru granicu između bezbrižne prošlosti i surove realnosti. Vozilo u kojem su se nalazile slavna holivudska diva Grejs Keli i njena najmlađa ćerka izgubilo je kontrolu i sletelo sa oštre planinske krivine. Život kneginje nije spasen, dok je sedamnaestogodišnja princeza Stefanija pukom srećom preživela. Taj crni dan pretvorio je dotadašnju poslušnu devojčicu u najrebelantniju figuru na dvoru. Javnost ju je nepravedno krivila za majčinu smrt, mediji su je progonili, a u sopstvenom domu naišla je na zid nerazumevanja i hladnoće. Unutrašnji mir i stabilnost ova plemkinja je pronašla tek decenijama kasnije.

Pogledajte u galeriji fotografije Grejs Keli:

1/9 Vidi galeriju Grejs Keli, majka princa Alberta II od Monaka Foto: Hollywood Archive / Avalon / Profimedia, Cineliz / Allpix Press / Profimedia, Paramount Pictures / Patron Inc / Christophel Collection / Profimedia

Dok je bila dete, Stefanija je važila za najveću miljenicu svoje majke. Grejs Keli ju je opisivala kao izuzetno živahnu devojčicu blistavog uma, iako je katkad gubila strpljenje zbog njenog nemirnog karaktera. Devojčica je pokazivala ogromnu strast prema modi i dizajnu, pohađala je časove baleta i muzičke škole, a maštala je da jednom kreira odeću poput bliskog prijatelja porodice, kreatora Marka Boana. Niko u tom periodu nije mogao ni da nasluti da će se iz te nežne devojke roditi akterka najvećih dvorskih skandala.

Saobraćajna nesreća i javni linč

Sve se dramatično promenilo tog 19. septembra 1982. godine, kada je kneginja od Monaka pretrpela moždani udar tokom vožnje, usled čega je automobil probio zaštitnu ogradu i survao se niz liticu. Stefanija je iz udesa izašla sa ozbiljnim prelomom vratnih pršljenova i mnogobrojnim povredama, ali su emotivni ožiljci bili daleko dublji. Zbog njenog teškog zdravstvenog stanja, porodica joj nije dozvolila prisustvo na majčinoj sahrani. Kada se nakon dve nedelje oporavka vratila u dvor, sačekao ju je medijski pakao. Obožavaoci preminule kneginje bili su ubeđeni da je automobilom upravljala maloletna princeza, zbog čega su je javno žigosali kao ubicu.

Princeza Stefanija u detinjstvu sa roditeljima, bratom i sestrom Foto: CINELLO / Sipa Press / Profimedia

Činjenica je bila da ona tada nije imala položen vozački ispit, a njen otac, knez Renije III, strogo joj je branio da seda za upravljač. Ipak, vladar Monaka nikada nije javno istupio da zaštiti ćerku od optužbi, ostavljajući je da se potpuno sama bori sa tugom i osudom okoline. Spoznaja da je i sama jedva preživela nagnala je Stefaniju na radikalan zaokret - rešila je da živi punim plućima i bez kajanja. Ukrasila je telo tetovažama i usvojila filozofiju da treba iskoristiti svaki dan jer sutra možda neće doći. Pošto porodica nije imala razumevanja za njenu transformaciju, princeza se potpuno okrenula noćnom životu.

Modni uspesi, muzička karijera i zabranjene ljubavi

U želji da ostvari tinejdžerske snove, započela je stažiranje kod pomenutog Marka Boana. Dok je preko dana vredno učila krojački zanat i birala materijale, noći je provodila u burnim klupskim izlascima. U tim prilikama je elegantne haljine menjala za crne kožne jakne, plešući do zore uz najglasniji ritam. Kasnije je kreirala sopstvenu marku kupaćih kostima, a oprobala se i u muzičkim vodama, izbacivši album koji je postigao neočekivan planetarni uspeh. Njen sledeći muzički projekat je doživeo neuspeh, ali devojka više nije marila za karijeru jer su joj pažnju zaokupile burne romanse.

Njena prva velika ljubav bio je njen lični čuvar Danijel Dikrue. Plemkinji nije smetalo to što je njegova tadašnja partnerka bila u poodmakloj trudnoći. Ubrzo je i sama Stefanija zatrudnela i rodila sina Luija, a dve godine kasnije i ćerku Polin. Knez Renije III je nevoljno aminovao ovaj brak tek nakon rođenja unuke, međutim, bračna zajednica je potrajala svega osamnaest meseci, pošto je Danijel javno uhvaćen u preljubi. Sa drugim telohraniteljem, Žanom Rejmondom Gotlibom, dobila je 1998. godine ćerku Kamilu, ali sa njim nije stupala u brak.

princeza Stefanija, ćerka Grejs Keli Foto: Vinaj / Visual By Starface / Starface / Profimedia

Život u cirkusu i humanitarni rad

Majčinstvo joj je donelo preko potrebnu utehu i mir, ali glad za avanturama i nepoznatim nije utihnula. Tako se u svojoj 36. godini strastveno zaljubila u oženjenog krotitelja slonova Franka Knija. Radi njega je pokupila svoje troje dece i godinu dana provela putujući u cirkuskoj prikolici sa njegovom umetničkom trupom. Usledio je i kratkotrajni brak sa portugalskim akrobatom Adansom Lopesom Peresom, koji se takođe završio krahom nakon samo godinu dana.

Posle niza ljubavnih neuspeha, Stefanija je odlučila da stavi tačku na potragu za bračnom srećom i potpuno je promenila prioritete. Svu svoju snagu i uticaj usmerila je na humanitarno delovanje, osnivajući organizaciju Žene protiv side. Postala je međunarodni ambasador dobre volje, aktivno učestvuje u projektima za zaštitu slonova i uspešno vodi čuveni svetski festival cirkusa u Monaku.

Danas ova neobična žena konačno živi u potpunom miru sa sobom i svojom prošlošću. Prestala je da potiskuje bolna sećanja na majku i tragediju iz rane mladosti. Njen gubitak je trajan, ali ga princeza danas prihvata kao integralni deo svog uzbudljivog i složenog životnog puta. Nekadašnje buntovno dete i crna ovca monaške dinastije izrasla je u visoko poštovanu ženu i pre svega posvećenu i ponosnu majku.

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