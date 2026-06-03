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Najpoznatija Albanka Dua Lipa i glumac Kalum Tarner, nakon što su u nedelju izgovorili sudbonosno "da" u Londonu, nastavljaju svoje svadbeno slavlje na Siciliji, a detalji ove raskošne ceremonije su neverovatni! Za potrebe druge etape ovog glamuroznog događaja, pevačica je blokirala čak dva trga u centru Palerma na tri dana.

Ugovor o poverljivosti

Koliko daleko je Dua Lipa spremna da ide kako bi sačuvala privatnost, govori i podatak da su stotine lokalnih meštana morale da potpišu ugovore o poverljivosti koje je podelio tim njenog organizatora venčanja, a sve u cilju sprečavanja curenja fotografija i snimaka na društvene mreže. Oni koji žive u blizini morali su da prijave i tačan broj ljudi koji će boraviti u njihovim domovima tokom slavlja.

Pogledajte fotografije Dua Lipe sa suprugom:

1/6 Vidi galeriju Dua Lipa i Kalum Tarner Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Obezbeđenje je na najvišem nivou

Privatno obezbeđenje blisko sarađuje sa lokalnom policijom. Ono što posebno upada u oči jeste činjenica da će verovatno i italijanski poreski obveznici snositi deo troškova za angažovanje državne policije koja danima obezbeđuje žurku. Zvaničnici su čak postavili obaveštenje o lažnoj "demonstracionoj produkciji" kao izgovor za postavljanje barijera na trgovima Pjaca Sant'Ana i Pjaca dei Vespri kako bi pešake držali podalje.

Ser Elton Džon joj peva na uvce, noćenje 1.000 evra

Spektakl za oko 300 poznatih zvanica počinje u četvrtak i trajaće do subote. Mladenci i njihovi gosti odsesti će u prestižnom hotelu "Igiea", gde samo jedno noćenje košta neverovatnih 1.000 evra! U petak je planiran prijem uz piće u čuvenoj palati Ganđi, poznatoj po sceni valcera iz filma "Gepard", a šuška se da će nakon toga goste zabavljati ni manje ni više nego ser Elton Džon u Galeriji moderne umetnosti.

Glavna ceremonija preseliće se u subotu u barokno zdanje Vila Valguarnera u Bageriji, 12 milja od Palerma. U pitanju je jedan od najznačajnijih italijanskih kulturno-istorijskih spomenika koji se pojavljivao i u uvodnoj špici HBO-ovog hita "Beli lotos". Na spisku slavnih zvanica navodno se nalaze i Čarli Iks-Si-Iks, Olivija Din i Mark Ronson.

Podsetimo, na venčanju u Londonu nosila je beli komplet i svi kažu da je "ukala" stil žene koja već 55 godina neprikosnoveno sedi na tronu najlepše mlade u istoriji.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Dua Lipa