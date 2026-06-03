Slušaj vest

Voditeljka Maja Jama izgleda uživa u "novom" životu, nakon što su glasine o njenom raskidu sa fudbalerom Rubenom Dijazom, sve jače i jače. Ljubav je potrajala nekoliko meseci, ali Maja ne pati nimalo. Njene najnovije objave na Instagramu su uzburkale strasti, a Maja je najavila i početak nove sezone rijalitija "Love Island", koji joj je i doneo veliku popularnost.

Pored fotke u beloj suknji i topu koji ističe grudi, Maja Jama je pozirala i u kupaćem kostimu sa velikim prorezom na stomaku. Ponovo su njene obline došle do izražaja, a fanovi u komentarima su doslovno "poludeli" za izgledom slavne lepotice. Izgleda da raskid nimalo nije uticao na nju, a mnogi tvrde da je sada zgodnija i vatrenija nego ikad.

U komentarima su joj poručili da je senzacionalna i savršena, kao i da njene objave uvek budu pravi raj za oči.

"Tvom bivšem sigurno nije bilo lako", "Želim da budeš moja žena", "Kakva lepotica", "Uživamo u tvojim objavama", bili su samo neki od komentara.

Maja Jama u kupaćem i toplesu Foto: Agent Provocateur/Mega / The Mega Agency / Profimedia

(Kurir.rs/Superžena)

Ne propustitePop kulturaFatalna voditeljka zapalila mreže u toplesu: Zbog vrelih kadrova muškarcima skače temperatura
Maja Jama
Pop kulturaNajlepša voditeljka u providnoj haljini pojavila se na raskošnoj zabavi: Kad se okrenula, mnogi su morali da sednu...
Maja Jama na Vogovoj žurci povodom Nedelje mode u Londonu
Pop kulturaOna je najzgodnija voditeljka, a tek da joj vidite mamu: Zanosna Maja pokazala od koga je nasledila lepotu!
Screenshot 2025-03-28 153859.png
Pop kulturaNajlepša voditeljka i fudbaler se više ne kriju: Maja u nikad kraćoj haljinici prošetala zgodnog sportistu, svi pogledi uprti u njih (FOTO)
profimedia-0999451549.jpg

VIDEO: Voditeljka otvoreno o ljubavnom životu

00:28
"Muskarce ostavljam kad vidim da ne ide": Voditeljka Pinka otvoreno o ljubavnom zivotu Izvor: MONDO