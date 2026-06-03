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Voditeljka Maja Jama izgleda uživa u "novom" životu, nakon što su glasine o njenom raskidu sa fudbalerom Rubenom Dijazom, sve jače i jače. Ljubav je potrajala nekoliko meseci, ali Maja ne pati nimalo. Njene najnovije objave na Instagramu su uzburkale strasti, a Maja je najavila i početak nove sezone rijalitija "Love Island", koji joj je i doneo veliku popularnost.

Pored fotke u beloj suknji i topu koji ističe grudi, Maja Jama je pozirala i u kupaćem kostimu sa velikim prorezom na stomaku. Ponovo su njene obline došle do izražaja, a fanovi u komentarima su doslovno "poludeli" za izgledom slavne lepotice. Izgleda da raskid nimalo nije uticao na nju, a mnogi tvrde da je sada zgodnija i vatrenija nego ikad.

U komentarima su joj poručili da je senzacionalna i savršena, kao i da njene objave uvek budu pravi raj za oči.

"Tvom bivšem sigurno nije bilo lako", "Želim da budeš moja žena", "Kakva lepotica", "Uživamo u tvojim objavama", bili su samo neki od komentara.

1/8 Vidi galeriju Maja Jama u kupaćem i toplesu Foto: Agent Provocateur/Mega / The Mega Agency / Profimedia

(Kurir.rs/Superžena)

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