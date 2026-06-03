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Sudija Luis Lajman naložio je glumiciBlejk Lajvli i Džastinu Baldoniju da se u ponedeljak ponovo pojave pred sudom na Menhetnu kako bi se razmotrila naknada štete u vezi sa Baldonijevom odbačenom tužbom za klevetu vrednom 400 miliona dolara protiv Lajvli, navodi se u sudskim dokumentima do kojih je došao Pejdž Siks.

Sudski podnesak pokazuje da Lajvli (38) traži da Baldoni (42) plati njene advokatske troškove i ostale izdatke nastale u postupku za klevetu. Glumica poznata po seriji "Tračara" takođe traži trostruku i kaznenu odštetu. Nije poznato koliki ukupan iznos novca Lajvli potražuje od Baldonija.

Džastin Baldoni Foto: Printscreen Instagam

Pejdž Siks je kontaktirao predstavnike obe strane radi komentara, ali se oni nisu oglasili kako bi potvrdili ili demantovali pisanje medija. Lajvli i Baldoni trebalo je da se pojave na sudu 18. maja, ali su 4. maja postigli sporazum o nagodbi nakon što je sudija odbacio 10 od 13 navoda iz glumičine tužbe iz 2023. godine, uključujući optužbe za zaveru, seksualno uznemiravanje i klevetu.

Glumica iz filma "Jednostavna usluga" podnela je tužbu za seksualno uznemiravanje protiv Baldonija, koji je ujedno bio i reditelj filma "S nama se završava", u decembru 2024. godine. Baldoni je negirao njene tvrdnje i narednog meseca podneo protivtužbu vrednu 400 miliona dolara protiv Lajvli, njenog supruga Rajana Rejnoldsa i njihove portparolke Lesli Sloun, optužujući ih za klevetu, iznudu i druge prekršaje.

Blejk Lajvli, Rajan Rejnolds Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Međutim, Baldonijeva tužba je odbačena u junu 2025. godine. Tada je sudija Lajman napisao da Baldoni i njegova producentska kuća Vejferer Studios "nisu naveli da je Lajvli odgovorna za bilo koje izjave osim onih sadržanih u njenoj prijavi Kalifornijskom odeljenju za građanska prava, koje uživa. Javnost je konačno mogla da odahne kada su pre mesec dana Blejk i Baldoni postigli nagodbu.

Baldonijev advokat, Brajan Fridman, nazvao je nagodbu "velikom pobedom" tokom gostovanja u emisiji "TMZ Live". Takođe je tvrdio da je Lajvli pristala na nagodbu zato što se "plašila" da svedoči na suđenju.

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