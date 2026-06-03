Mir nije dugo trajao: Blejk Lajvli ponovo tuži Baldonija, glumica kolegi ipak neće dati mira
Sudija Luis Lajman naložio je glumiciBlejk Lajvli i Džastinu Baldoniju da se u ponedeljak ponovo pojave pred sudom na Menhetnu kako bi se razmotrila naknada štete u vezi sa Baldonijevom odbačenom tužbom za klevetu vrednom 400 miliona dolara protiv Lajvli, navodi se u sudskim dokumentima do kojih je došao Pejdž Siks.
Sudski podnesak pokazuje da Lajvli (38) traži da Baldoni (42) plati njene advokatske troškove i ostale izdatke nastale u postupku za klevetu. Glumica poznata po seriji "Tračara" takođe traži trostruku i kaznenu odštetu. Nije poznato koliki ukupan iznos novca Lajvli potražuje od Baldonija.
Pejdž Siks je kontaktirao predstavnike obe strane radi komentara, ali se oni nisu oglasili kako bi potvrdili ili demantovali pisanje medija. Lajvli i Baldoni trebalo je da se pojave na sudu 18. maja, ali su 4. maja postigli sporazum o nagodbi nakon što je sudija odbacio 10 od 13 navoda iz glumičine tužbe iz 2023. godine, uključujući optužbe za zaveru, seksualno uznemiravanje i klevetu.
Glumica iz filma "Jednostavna usluga" podnela je tužbu za seksualno uznemiravanje protiv Baldonija, koji je ujedno bio i reditelj filma "S nama se završava", u decembru 2024. godine. Baldoni je negirao njene tvrdnje i narednog meseca podneo protivtužbu vrednu 400 miliona dolara protiv Lajvli, njenog supruga Rajana Rejnoldsa i njihove portparolke Lesli Sloun, optužujući ih za klevetu, iznudu i druge prekršaje.
Međutim, Baldonijeva tužba je odbačena u junu 2025. godine. Tada je sudija Lajman napisao da Baldoni i njegova producentska kuća Vejferer Studios "nisu naveli da je Lajvli odgovorna za bilo koje izjave osim onih sadržanih u njenoj prijavi Kalifornijskom odeljenju za građanska prava, koje uživa. Javnost je konačno mogla da odahne kada su pre mesec dana Blejk i Baldoni postigli nagodbu.
Baldonijev advokat, Brajan Fridman, nazvao je nagodbu "velikom pobedom" tokom gostovanja u emisiji "TMZ Live". Takođe je tvrdio da je Lajvli pristala na nagodbu zato što se "plašila" da svedoči na suđenju.
(Kurir.rs/Glossy)
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