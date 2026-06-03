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Muzička ikona i R&B pevač Pibo Brajson, najpoznatiji po izvođenju numera za Diznijeve klasike "Lepotica i zver" i "Aladin", preminuo je u 75. godini nakon što je doživeo moždani udar.

Pevač je umro u utorak, okružen svojim najmilijima, samo nekoliko dana nakon što je pretrpeo moždani udar. Brajson se prethodnih godina suočavao sa nekoliko teških medicinskih stanja, uključujući i srčani udar 2019. godine, od kojeg se bio potpuno oporavio.

Porodica legendarnog muzičara izdala je emotivno saopštenje povodom njegovog odlaska:

- Iako su nam srca slomljena, utehu nalazimo u saznanju koliko je Pibo bio duboko voljen i koliko je života dotakao svojim glasom i velikodušnim duhom - navodi se u saopštenju porodice.

Njegovi najbliži su emotivnom pismu govorili o njemu i na potresan način javnosti saopštili tužne vesti.

- Više od pet decenija, Pibov izvanredan glas služio je kao muzička podloga za neke od najdragocenijih trenutaka u životu. Njegova muzika je nosila generacije kroz radosne proslave, velike ljubavne priče i trajne trenutke utehe i inspiracije - napisali su oni i svoje saopštenje zaključili su rečima da će "njegovo nasleđe i muzika živeti generacijama koje dolaze".

Karijera duga pet decenija i kultni dueti

Brajson je bio dvostruki dobitnik Gremi nagrade za najbolju pop izvedbu dua ili grupe sa vokalom, i to 1992. i 1994. godine. Njegovi najpoznatiji svetski hitovi uključuju upravo izvođenja Diznijevih pesama, u duetu sa Selin Dion i Redžinom Bel.

Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Takođe je ostvario zapažene saradnje sa umetnicima kao što su Natali Kol i Roberta Flek. Upravo sa Robertom Flek je otpevao jednu od najznačajnijih ljubavnih pesama 80-ih godina, "Tonight, I Celebrate My Love".

Tokom svoje bogate karijere koja je započela sedamdesetih godina prošlog veka u R&B grupi Moses Dillard and the Tex-Town Display, izdvojio se kao jedan od najtraženijih pevača za duete u muzičkoj industriji, snimajući za poznate izdavačke kuće poput Capitol, Elektra i Columbia Records. Pored dueta, uspešno je gradio i solo karijeru, a hitovi poput "Show & Tell" i "Can You Stop the Rain" doneli su mu prva mesta na muzičkim top listama.

(Kurir.rs/Žena)

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