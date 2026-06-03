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Nakon više od dve decenije pod svetlima reflektora, Dejvid Bekam dobija veliko priznanje - zvezdu na čuvenoj Stazi slavnih u Holivudu. Bivši fudbaler će svoju zvezdu dobiti 12. juna, a posebnu ulogu na svečanosti imaće njegova supruga Viktorija Bekam, piše Hello!.

Viktorija Bekam Foto: Printscreen/Instagram/chic_laurent_style

Uz nju će govor održati i slavni glumac i dugogodišnji prijatelj porodice - Tom Kruz.

Tom Kruz Foto: Julie Edwards / imago stock&people / Profimedia

U pravom trenutku

- Priznanje Dejvidu Bekamu zvezdom na Stazi slavnih u kategoriji sportske zabave dolazi u pravo vreme, dok se Sjedinjene Države pripremaju da ugoste Svetsko prvenstvo u fudbalu. Bekamova uloga u popularizaciji fudbala u Americi i njegov trajni uticaj na sport, zabavnu industriju i popularnu kulturu čine ovu počast posebno značajnom - izjavila je Ana Martinez, producentkinja Staze slavnih.

Bekamova zvezda će biti 2.849 po redu na legendarnom bulevaru.

(Kurir.rs/24sedam.rs)

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