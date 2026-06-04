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Jedna od najuticajnijih holivudskih zvezda dvanaestog veka,Anđelina Džoli, obeležava svoj 51. rođendan. Ovaj jubilej dočekuje posvećena odgoju šestoro dece, ali i zvanično kao slobodna žena, nakon što je okončana njena maratonska, osmogodišnja brakorazvodna parnica sa Bredom Pitom. Rođena je 4. juna 1975. godine u Los Anđelesu kao Anđelina Džoli Vojt, u glumačkoj porodici Džona Vojta i Maršelin Bertran.

Nakon razlaza njenih roditelja 1976. godine, detinjstvo je provela sa majkom i bratom u Palisejdu. Kao devojčica pokazivala je neobična interesovanja, poput sakupljanja gmizavaca, a glumački talenat i strast otkrila je veoma rano. Već sa 11 godina započela je profesionalno usavršavanje na prestižnom institutu "Lee Strasberg".

Pogledajte u galeriji fotografije Anđeline Džoli:

1/8 Vidi galeriju Anđelina Džoli u Šangaju na događaju modne kuće Tom Ford Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Karijera

Sa 14 godina ulazi u svet modelinga i glumi u muzičkim spotovima, da bi se sa 16 potpuno vratila glumačkoj karijeri. Posle nekoliko manje zapaženih rola, planetarni uspeh doživljava krajem devedesetih godina. Njena odskočna daska bila je uloga Kornelije Valas u biografskoj drami "Džordž Valas", koja joj je donela Zlatni globus i nominaciju za nagradu Emi. Nakon toga usledio je niz uspešnih ostvarenja kao što su "Manekenka" - gde je oživela lik tragično preminule Đie Karanđi, a uloga Lare Kroft lansirala ju je među megazvezde.

Svog jedinačnog Oskara osvojila je za sporednu ulogu u drami "Neprilagođena". Oprobala se i u režiserskoj stolici, ali bez većeg uspeha kod kritike i publike, što je pokazao i njen najpoznatiji režiserski rad "U zemlji krvi i meda", koji se bavi ratnim dešavanjima na Balkanu.

Buntovna mladost i rano sazrevanje

U velikom intervjuu koji je 2007. godine dala za časopis "OK", glumica je otvoreno govorila o svojoj izraženoj seksualnosti. NJena mladost bila je obeležena buntovništvom, anevinost je izgubila sa 14 godina, o čemu je odmah obavestila majku.

"To je bila najpametnija stvar koju je moja majka mogla da uradi jer se, ovako, nismo zajedno družili u parku. Dve godine smo taj dečko i ja živeli kao bračni par. Kada sam napunila 16 želela sam slobodu i htela sam da se fokusiram na posao. Tako da sam rano završila srednju školu i otišla da radim”, objasnila je holivudska zvezda.

Pre nego što je napunila dvadeset godina, glumica je, prema sopstvenom priznanju, eksperimentisala sa teškim narkoticima poput kokaina, ekstazija, LSD-ja i heroina, koji joj je bio omiljeni porok. Iz tog mračnog perioda izvukao ju je prvi suprug, Džoni Li Miler, sa kojim je romansu otpočela 1995. godine tokom rada na filmu "Hakeri". Njega je kasnije opisala kao drugog muškarca u svom emotivnom životu.

Džoni Li Miler, Anđelina Džoli u filmu Hakeri Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Nakon kraha tog braka, Anđelina je stupila u svoju prvu istopolnu vezu sa manekenkom i glumicom Dženi Šimicu, koju je upoznala na setu filma "Foksfajer".

"Da se nisam udala za Breda, sada bih verovatno bila u braku sa Dženi. Zaljubila sam se u nju iste sekunde kada sam je videla", izjavila je glumica godinama kasnije.

Međutim, tokom snimanja tog projekta ponovo se zbližila sa Džonijem, pa su u martu 1996. godine obnovili bračne zavete. Njihovo venčanje bilo je krajnje neobično - mlada je umesto klasične haljine odabrala kožne pantalone i belu majicu na kojoj je sopstvenom krvlju ispisala ime supruga. Uprkos braku, Dženi Šimicu je tvrdila da su njih dve nastavile da se viđaju. Pre izvesnog vremena mediji su spekulisali o njenom pomirenju sa Milerom kada je viđena ispred njegovog stana, ali je zvanično objašnjeno da je reč o čistom prijateljstvu.

Kontroverze i brak sa Bilijem Bobom Torntonom

Godine 2000. glumica je šokirala javnost kada je na dodeli Zlatnih globusa uslikana kako se u usta ljubi sa rođenim bratom Hejsom. Sličan gest ponovio se i na dodeli Oskara, gde je trijumfovala sa filmom "Neprilagođena", kada je javno izjavila da gaji duboke emocije prema bratu.

Pogledajte u galeriji Anđeline Džoli i Džejmsa Hejvena:

1/5 Vidi galeriju Anđelina Džoli i Džejms Hejven Foto: BEI/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia, AKM Images / Backgrid USA / Profimedia

U tom periodu otpočela je strastvenu vezu sa glumcem Bilijem Bobom Torntonom, za koga se udala u Las Vegasu nakon svega dva meseca zabavljanja. Upoznali su se godinu dana ranije na snimanju filma "Kontrolori leta", gde je igrala njegovu suprugu koja ga vara sa likom Džona Kjuzaka. Tokom snimanja nisu bili u vezi jer je Tornton bio veren sa Lorom Dern, dok se za Anđelinu pričalo da je u vezi sa Timotijem Hatonom, partnerom iz filma "Izigravajući Boga".

Brak sa Torntonom duboko je intrigirao javnost: Anđelina je istetovirala njegovo ime, a oboje su oko vrata nosili priveske sa krvlju svog partnera. Iako su javno najavili usvajanje deteta, nepuna tri meseca nakon toga usledio je iznenadni razvod.

Pogledajte u galeriji fotografije Anđeline Džoli i Bilija Boba Tortona:

1/4 Vidi galeriju Anđelina Džoli i Bili Bob Tornton Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, Profimedia, 3 Miles Apart Productions Ltd / / AFP / Profimedia

Kako je rođen fenomen "Brandželina" i krah braka Breda Pita

Njena najpraćenija životna romansa započela je na snimanju akcionog hita "Gospodin i gospođa Smit", gde su se ona i Bred Pit zaljubili, što je dovelo do ekspresnog razvoda glumca od Dženifer Aniston.

"Da budem u vezi sa oženjenim čovekom, znajući da je moj otac varao moju majku, nije nešto što bih mogla da oprostim sebi. Ne bih mogla sebe da pogledam u ogledalo. Ne bi mogao ni da me privuče muškarac koji bi prevario svoju ženu", branila se tada Anđelina, ali je već naredne godine svet obišla vest da čeka zajedničko dete sa Pitom.

Dženifer i Anđelina srele su se samo jednom, neposredno pre nego što je snimanje filma počelo.

"Zaustavila sam je i predstavila se. Rekla sam joj da je Bred jako uzbuđen što će raditi s njom i da se nadam da će se dobro provesti", ispričala je zvezda serije "Prijatelji" za Vanity Fair.

Nakon što je saznala za prevaru, razvod je bio jedino rešenje, a Anistonova nikada nije oprostila suparnici. Ljutnju je dodatno pojačao Anđelinin intervju za "Vogue", u kojem je priznala da je ljubav planula na setu dok je glumac još bio u braku.

"Tamo su bile ispisane stvari koje su očito bile iz vremena kad nisam bila potpuno svesna šta se događa. Osećala sam da je neprikladno otkrivati te pojedinosti. Ono što je rekla o tome kako je svaki dan jedva čekala da dođe na posao? To je bilo stvarno neukusno", prokomentarisala je tada Dženifer.

Pogledajte u galeriji fotografije Anđeline Džoli i Breda Pita:

1/5 Vidi galeriju Anđelina Džoli i Bred Pit Foto: Greg Allen / Shutterstock Editorial / Profimedia, MB Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, NIJO / Backgrid UK / Profimedia

Nakon sedam godina zajedničkog života i šestoro dece, par je objavio veridbu u aprilu 2012, a venčanje je obavljeno 23. avgusta 2014. godine. Rastali su se dve godine kasnije, dok je sudski proces zvanično okončan 2024. godine, mada se i dalje spore oko starateljstva i imovine.

Dugogodišnji rat bivših supružnika

Anđelina i Bred imaju troje biološke dece - ćerku Šajlo i blizance Noksa i Vivijen, kao i troje usvojene dece koju je Pit zvanično priznao: Medoksa iz Kambodže, Paksa iz Vijetnama i Zaharu iz Etiopije. Glumica je iznela optužbe za porodično nasilje, dok druga strana tvrdi da je u pitanju medijska kampanja protiv Pita. Ipak, deca su većinski stala uz majku, a neka su zvanično odbacila očevo prezime.

Pit je bivšoj supruzi najviše zamerao preveliku popustljivost u vaspitanju i često odsustvo od kuće zbog njenih humanitarnih misija. Njihov najveći poslerazvodni sukob, poznat kao "Rat roze vina", vodi se oko prestižnog vinograda u Francuskoj. Iako su imali dogovor da imanje ne prodaju bez obostrane saglasnosti, glumica je svoj udeo tajno prodala ruskom magnatu Juriju Šefleru. Nakon početnih Pitovih pravnih pobeda, situacija se preokrenula u korist glumice, koja je dobila pet od poslednjih sedam sudskih sporova.

Zahvaljujući toj prodaji 50 odsto ud imanja sa dvorcem i vinarijom za više od 62 miliona evra iz 2021. godine, Anđelina je inkasirala ukupno 77 miliona evra, uprkos predbračnom ugovoru koji je garantovao podelu lične imovine.

Komplikovan odnos sa ocem Džonom Vojtom

Njen odnos sa ocem, čuvenim glumcem Džonom Vojtom, godinama je bio turbulentan, zbog čega je ona zvanično odbacila njegovo prezime. Kada su se Anđelina i Bred rastali 2016. godine, Vojt je stao na Pitovu stranu, izjavivši da mu je ćerka psihički nestabilna. NJega glumica nije pozvala ni na svoje venčanje.

Anđelina Džoli sa ocem Džonom Vojtom Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Sukob je kulminirao još 2002. godine kada je Vojt javno izrazio zabrinutost za ćerkino mentalno zdravlje nakon njenog razvoda od Torntona, što je dovelo do petogodišnjeg prekida komunikacije.

"Moj otac i ja ne razgovaramo. Nisam ljuta na njega, ali ne verujem da mi je neko porodica samo zato što smo u krvnom srodstvu. Nakon toliko godina shvatila sam da nije zdravo za mene da budem u njegovu društvu", govorila je Džolijeva.

Ipak, nedavno je došlo do pomirenja nakon što je Vojt uputio javne pohvale ćerki i unuci Vivijen za njihov nagrađivani rad na jednom pozorišnom mjuziklu.

Preventivna mastektomija i očuvanje ženstvenosti

Za razliku od oca, Anđelina je bila izuzetno privržena majci. Nakon što je Maršelin preminula od raka 2007. godine u 57. godini, glumica se podvrgla genetskim analizama koje su pokazale visok rizik od dobijanja iste bolesti. Zbog toga je 2013. godine donela hrabru odluku o odstranjivanju obe dojke.

"Moji doktori su procenili da imam 87% šansi da dobijem rak dojke i 50% šansi za rak jajnika iako je taj rizik drugačiji kod svake žene. Samo mali deo raka dojke je posledica nasleđene mutacije gena. Oni sa defektom u BRCA1 u proseku imaju 65% šanse da ga doomed. Kada sam saznala da je to moja realnost, rešila sam da nešto učinim i smanjim rizik što više mogu tako što ću preventivno odstraniti obe dojke. Počela sam od grudi jer je rizik za taj rak veći od rizika za rak jajnika a i operacija je složenija, i 27. aprila sam završila tromesečni medicinski proces koji mastektomija podrazumeva. Uspela sam da sve održim u tajnosti i da nastavim sa poslom. Želela sam da napišem ovo pismo kako bih poručila drugim ženama da mastektomija nije laka, ali da sam srećna što sam to uradila. Moja deca više ne moraju da se plaše da će me izgubiti zbog raka dojke", napisala je tada holivudska zvezda, posebno ističući ogromnu podršku koju joj je pružio tadašnji partner Bred Pit:

Medoks Džoli Pit, Paks Džoli Pit, Zahara Džoli Pit i Anđelina Džoli Foto: RW/MPI / Capital pictures / Profimedia

"Srećna sam što imam partnera punog ljubavi i podrške kao što je Bred Pit. Svako čija devojka ili žena prolazi kroz ovo neka zna da je on veoma važan deo procesa. Bred je bio uz mene svakog minuta tokom operacije. Uspeli smo da se zajedno smejemo. Znali smo da je to prava odluka za našu porodicu i da će nas još više zbližiti. I jeste", zaključila je tada.

Glumica je za medije potvrdila da estetski rezultati rekonstrukcije izgledaju odlično i da ovaj zahvat nije narušio njen lični osećaj ženstvenosti.

"Lično, ne osećam se manje ženom. Osećam se snažnom što sam donela tešku odluku koja ni na koji način ne umanjuje moju ženstvenost", podvukla je ona.

Za razliku od bivšeg supruga koji je u vezi sa znatno mlađom Ines de Ramon, Anđelina trenutno nema emotivnog partnera, mada je strani mediji neretko povezuju sa dvojicom muškaraca: Lujem Garelom - francuskim glumcem i kolegim iz filma "Kotur", kao i Akalom - britanskim reperom sa kojim je viđena tokom premijere njenog filma "Marija" u Londonu.

Pogledajte video: Vila Anđeline Džoli Los Anđelesu