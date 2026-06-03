Slušaj vest

Slavna pop zvezda Dua Lipa i britanski glumac Kalum Tarner upravo su u centru pažnje svetskih medija zbog svog venčanja.

Par je najpre u potpunoj tajnosti obavio intimno građansko venčanje u Londonu 31. maja 2026., a odmah nakon toga fokus javnosti prebacio se na Italiju, tačnije na Siciliju, gde se organizuje njihova spektakularna, višednevna proslava od 5. do 7. juna.

Ana Ivanović Foto: SHUT / Backgrid USA / Profimedia

Lokacija i glamurozni ambijent

Proslava je osmišljena kao trodevni događaj smešten u istorijskom i kulturnom srcu Sicilije, Palermu i okolini:

Glavna baza (Villa Igiea): Ovaj kultni luksuzni hotel sa pet zvezdica sa pogledom na Sredozemno more kompletno je rezervisan za mladence i njihove goste. Par je rezervisao čitave spratove apartmana, a hotel je zatvoren za javnost tokom vikenda proslave.

Mesto ceremonije (Villa Valguarnera i Lo Spasimo): Glavna svečanost i raskošan prijem planirani su u veličanstvenoj Vili Valguarnera smeštenoj u Bagheriji nadomak Palerma. Ova istorijska palata iz 17. veka poznata je i po tome što se pojavljuje u uvodnoj špici hit serije The White Lotus.

Kao druga magična lokacija za delove ceremonije pominje se Lo Spasimo obnovljena gotička crkva bez krova u samom Palermu, gde se sudbonosno "da" izgovara pod otvorenim nebom.

Dua Lipa venčanje u Londonu Foto: SHUT / Backgrid USA / Profimedia

Organizacija i budžet

Za koordinaciju ovog ultra-luksuznog događaja angažovana je Alesandra Grilo (Alessandra Grillo), jedna od najtraženijih organizatorki luksuznih venčanja u Italiji (koja je radila i čuveno venčanje Kjare Feranji i Fedeza). Procenjuje se da troškovi ove sicilijanske proslave iznose oko milion funti (preko 1,1 milion evra).

Preduzete su i neviđene mere bezbednosti, okolne ulice oko lokacija su zatvorene, rezervisani su privatni terminali na aerodromu u Palermu, a svi zaposleni su morali da potpišu stroge ugovore o tajnosti NDA.

Savršeni stajling i modne kombinacije

Dok je za londonsko opštinsko venčanje Dua Lipa izabrala šik beli sako-suknju brenda Schiaparelli, za Siciliju se sprema pravi modni spektakl. Prema pisanjima stranih medija, modna ikona Donatela Versaće lično je nadgledala kreiranje njenih stajlinga, a za mladu je pripremljeno čak 26 različitih odevnih kombinacija i haljina za različite segmente trodnevne proslave. Takođe se pominje da je u kreiranju glavne venčanice učestvovao i dizajner Simon Porte Žakmus.

Foto: Doreen Kennedy / Alamy / Profimedia

Gosti sa A-liste i muzički program

Na Siciliju stiže oko 300 probranih gostiju iz sveta muzike, filma i mode. Među zvanicama su velika imena poput Eltona Džona, Čarli Eks-Si-Eks (Charli XCX), producenta Marka Ronsona i top modela poput Điđi Hadid.