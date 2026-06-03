Slušaj vest

Pevačica Kamila Kabeljo nakon 18 meseci veze raskinula je sa milijarderom Henrijem Čalhabom. Pre samo mesec dana par je fotografisan na festivalu Koačela i ništa nije slutilo na ljubavni krah.

"Kamila i Henri su iskreno razgovarali i došli do zaključka da bi trebalo da stave tačku na svoju priču. Lepo su se zabavljali dok je trajalo, ali jednostavno nije bilo suđeno. Sve je to još prilično sveže, ali oboje ulaze u leto kao samci" rekao je izvor za The Sun.

Kamila Kabeljo sa dečkom milijarderom:

1/5 Vidi galeriju Kamila Kabeljo Foto: Domine Jerome/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Domine Jerome/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dok su bili zajedno, par je išao na romantična putovanja na Sveti Bartolomej na Karibima i na Ibicu, između ostalih luksuznih lokacija.

Henri je "težak" procenjenih 1,2 milijarde dolara zahvaljujući kompaniji za distribuciju luksuzne mode Šalhub Grupa (Chalhoub Group), koja je u vlasništvu njegove porodice.

Foto: Rich Gold / Alamy / Profimedia

Pre njega, Kamilina najistaknutija romansa bila je sa Šonom Mendesom sa kojim se zabavljala od 2019. do kraja 2021. godine, pre kratkog pomirenja 2023. godine.

Pevačica je rešila da se više posveti karijeri te vredno radi na novom albumu, a o tvrdnjama britanskih medija o krahu ljubavi, još uvek se nije oglašavala.