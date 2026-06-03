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Kućna pomoćnica Karla Lagerfelda trenutno se bori da dobije prijavljeno nasledstvo koje je ostavio u korist svog voljenog ljubimca, mačke Šupet (Choupette).

Nakon dizajnerove smrti 2019. godine u 85. godini, više medija je prenelo da je njegova mačka Šupet trebalo da nasledi pozamašan deo njegovog višemilionerskog imanja, navodi Atlantik.

Dok je bio živ, sam Lagerfeld je naizgled potvrdio da deo svog bogatstva ostavlja mački.

„Ona ima svoje malo bogatstvo, ona je naslednica: ako mi se nešto desi, osoba koja će se brinuti o tome neće biti u bedi“, rekao je on, kako je preneo Si-Bi-Es Njuz (CBS News).

Ali u pisanoj izjavi za Atlantik, Lagerfeldova bivša kućna pomoćnica Fransoaz Kasot koja je brinula o Šupet dok je dizajner bio živ i koja je staratelj kućnog ljubimca od njegove smrti rekla je da, u godinama nakon dizajnerove smrti, ni ona ni ljubimac nisu dobili ni cent.

Foto: Nebinger-Taamallah/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Želim da budem potpuno transparentna: danas nismo dobili apsolutno ništa“, rekla je Kasot za ovaj medij. „S obzirom na složenost situacije, morala sam da angažujem skupe advokate da traže nasledstvo u moje ime i osiguraju da Karlove želje budu pravilno ispoštovane.“

Agent mačke Šupet, Lukas Berulije, ponovio je tvrdnju Fransoaz Kasot da mačka nije dobila ništa nakon smrti svog vlasnika, navodeći činjenicu da životinje ne mogu direktno naslediti imovinu u Francuskoj.

„Zakon je zakon. Mačka ne može da poseduje bankovni račun“, rekao je Berulije za Atlantik, dodajući da je Lagerfeld pre smrti dao Kasotovoj stan u kojem sada živi sa Šupet. U dodatnim pisanim izjavama, Kasot je podelila više uvida u život slavne mačke i sopstveni način razmišljanja dok radi na tome da „potraži“ nasledstvo.

„Dok se stvari rešavaju, dajem sve od sebe da ispoštujem njegove želje, posebno da Šupet ništa ne nedostaje. To je moj glavni prioritet“, rekla je ona o dizajnerovoj birmanskoj mački.

Karl Lagerfeld Foto: JENS KALAENE / AFP / Profimedia

„Pored toga što brinem o njoj, radim na pola radnog vremena da bih je izdržavala. Ona dobija svu ljubav, pažnju i negu koja joj je potrebna.“

Kasot je takođe rekla za Atlantik da se nada da će pitanje nasledstva rešiti sporazumno.

„Najvažnije je da je ona srećna, okružena ljubavlju i pažnjom, i zaštićena onako kako bi Karl želeo. Ostajemo u nadi da će situacija jednog dana biti rešena mirnim putem“, rekla je starateljka mačke.

Berulije se dalje otvorio za Atlantik o Šupet, koja je nastavila da ostvaruje prihode putem reklamnih kampanja i drugih komercijalnih mogućnosti.

„Budimo iskreni, ne možemo tražiti milione za objavu ili snimanje“, rekao je on o radu mačke.

„Zaista mi je teško jer sa jedne strane želite da održite mit“, rekao je agent o kućnom ljubimcu, „ali to nije ono za šta želim da ljudi budu zainteresovani. Mislim, za mene je ona najlepša mačka na svetu; ona je najfascinantnija i kultna i ikona i nasleđe. Ali ne u smislu novca.“

Prošle godine, Šupet je dospela na naslovne strane nakon što je Kasot podelila neke retke uvide u život ljubimca nakon smrti njenog vlasnika.

„Ona je ovde šef“, otkrila je Kasot u ekskluzivnom intervjuu za Helou! (Hello!) u aprilu 2025. godine. „To je u stilu: ’Kad ja hoću, kako ja hoću, i ako hoću da me četkaju, četkaće me. Ako neću da me četkaju, neće me četkati.’“