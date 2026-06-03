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Majkl Džekson navodno je stavljao traku na nos kako bi upravljao medijskim narativom o svom izgledu, tvrdi njegov bivši telohranitelj.

Gotovo 17 godina nakon smrti kralja popa, zanimanje javnosti za njegov život, karijeru i brojne kontroverze ne jenjava, a dodatno ga podstiču nedavni biografski film „Mihael“ („Michael“) reditelja Antoana Fukve te nova tužba u kojoj pevača za seksualno zlostavljanje optužuju članovi porodice Kascio, piše LADbible.

Met Fids instruktor borilačkih veština koji je radio kao Džeksonov lični telohranitelj sve do njegove smrti 2009. godine, tvrdi da je pevač bio majstor medijske manipulacije. Fids je ispričao da se Džekson služio zanimljivim taktikama kako bi privukao pažnju medija.

Majkl Džekson, Elizabet Tejlor Foto: NELSON MACHIN / AFP / Profimedia

Bivši telohranitelj tvrdi da je sve bilo namešteno

Gostujući u podkastu Elit Lija Metjuza, Fids je izneo svoje objašnjenje zašto je Džekson često fotografisan sa maskama za lice ili trakom preko hirurški izmenjenog nosa. Prema njegovim rečima, sve je to bilo deo pomno osmišljenog javnog imidža.

„Znao je kako se poigrati sa medijima i ostati u centru pažnje“, rekao je Fids i dodao: „Ljepljivi flaster i traka na nosu, šminka, šešir, maska i sunčane naočare...“ Na Metjuzovo pitanje da li je sve to bila predstava, Fids je odgovorio potvrdno. „Sve je to bilo namešteno“, kazao je. „Hteo je da ljudi misle kako mu nos otpada. Radilo se o antialergijskoj traci.“

1/5 Vidi galeriju Majkl Džekson Foto: k03 / Zuma Press / Profimedia, UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia, g49 / Zuma Press / Profimedia

Jedan takav primer bilo je Džeksonovo pojavljivanje na sudu 2002. godine sa trakom preko nosa. Iako se može činiti neobičnim da bi iko želeo da svet misli kako mu se nos raspada, činjenica da se i godinama nakon njegove smrti raspravlja o njegovim estetskim zahvatima ide u prilog Fidsovoj tvrdnji da je Džekson znao kako da zadrži pažnju javnosti. To nije prvi put da Fids govori o Džeksonovim medijskim taktikama.

U ranijem intervjuu za Metro takođe je potvrdio trik sa trakom na nosu. „Znao je da manipuliše medijima. Tačno je znao kako da dospe na naslovne strane. Čim bi stigao u neki grad, održao bih sastanak“, izjavio je tada.

„U 90 odsto slučajeva to bi upalilo, bilo da stavi masku na lice, flaster na ruke ili traku na nos, što mu je bilo najdraže. Govorio bi da želi da njegov život bude najveća misterija na Zemlji“, dodao je Fids.

Zašto je Mihael Džekson menjao izgled?

Džekson je tokom života priznao dve operacije nosa. Prva je usledila nakon što je 1979. godsne slomio nos tokom plesne probe, što mu je uzrokovalo poteškoće sa disanjem. U biografskom filmu iz 2026. spominje se da je Džekson otišao na operaciju nosa nakon što ga je otac nazivao „velikim nosom“.



Pevač je takođe priznao da je dao da se ugradi implantat u bradu, dok je promena boje njegove kože bila posledica vitiliga, autoimunog stanja koje uzrokuje gubitak pigmenta.

(Kurir.rs/Index.hr)