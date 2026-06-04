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Posle Kana, čiju ju je završnicu uveličala na spektakularan način, Šeron Stoun je osvojila i Madrid. U glavnom gradu Španije sinoć je na trenutak sve stalo kada je stala pred fotografe u raskošnoj kreaciji sa floralnim motivima, kroz koju su diskretno izbijale njena čuvena harizma, aura i seksepil. Da, to treće je i dalje u igri, bez obzira na činjenicu da ima već 68 godina.

Šeron Stoun Foto: Sergio R Moreno/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Madridu je održana tradicionalna dodela "Elle Style Awards", koja je u Kraljevskom Kazinu okupila čitavu plejadu zvezda: filmskih, modnih, muzičkih, sportskih... Antonio Banderas, Ešli Grejem, Kristijan Lubuten, Ester Kanjadas i Marisa Berenson tek su neka od zvučnih imena, ali svi su se kao rukom odnešeni našli u drugom planu kada se na crnom tepihu pojavila - Šeron Stoun.

Holivudska legenda, koja ne prestaje da zaustavlja dah uprkos činjenici da se bliži kraju sedme decenije, za ovu priliku je odabrala raskošnu kreaciju luksuznog kolumbijskog brenda Johanna Ortiz, čiji su zaštitni znak ženstveni modeli protkani vibrantnom tropskom estetikom i afro-karipskim uticajima.

Šeron Stoun Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Svim tim karakteristikama odisala je i impresivna crna haljina sa plaštom, monumentalnim floralnim printom u boji slonovače i izrezom u predelu dekoltea, koji je krasila zlatna Bvlgari ogrlica, dok je zalizani bob otkrivao minđuše sa potpisom jedne od njenih omiljenih kuća, Dolce & Gabbana. Sofisticirano, teatralno i magnetski privlačno.

Šeron Stoun Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Slavna glumica je, jednom rečju, blistala. Osmeh joj nije silazio s lica, ne samo zbog toga što je bila najveća zvezda glamurozne ceremonije, već i zahvaljujući specijalnom priznanju koje joj je sinoć uručeno, "Global Muse". Šeron Stoun već decenijama je i globalna muza, i planetarna inspiracija, i mnogo više od toga.

(Kurir.rs/Žena)

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