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Klint Istvud, jedno od najvećih imena svetskog filma, zvanično se povukao iz glume i režije. Posle više od 70 filmova i karijere koja je trajala sedam decenija, holivudska legenda više ne planira nove projekte, potvrdio je njegov sin Kajl Istvud.

Glumac i reditelj, koji je 31. maja napunio 96 godina, ostavio je dubok trag u istoriji Holivuda. Njegov opus obuhvata vesterne, trilere, drame, ratne filmove i biografska ostvarenja, a tokom karijere osvojio je četiri Oskara.

Pogledajte u galeriji fotografije iz brojnih filmova Klinta Istvuda:

1/8 Vidi galeriju Klint Istvud nije ostao samo zvezda vesterna. Sedamdesetih godina debitovao je kao reditelj filmom „Play Misty for Me” Foto: THA / Alamy / Profimedia, WARNER BROTHERS / Album / Profimedia

Od špageti-vesterna do Oskara

Istvud je širu popularnost stekao šezdesetih godina u televizijskoj seriji „Rawhide”, ali mu je svetsku slavu donela saradnja sa Serđom Leoneom. Trilogija „Dollars”, a posebno film „Dobar, loš, zao”, pretvorila ga je u jednu od najprepoznatljivijih filmskih figura tog vremena.

Ipak, Istvud nije ostao samo zvezda vesterna. Sedamdesetih godina debitovao je kao reditelj filmom „Play Misty for Me”, a zatim je tokom narednih decenija potpisao niz ostvarenja koja su obeležila američku kinematografiju.

Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Među njima su „Nepomirljivi”, „Devojka od milion dolara”, „Gran Torino”, „Zamena”, „Američki snajperista” i „Diler”. Njegovi filmovi često su spajali snažne karaktere, moralne dileme i jednostavan, ali upečatljiv rediteljski izraz.

Sin potvrdio da je Istvud u penziji

Iako su se poslednjih godina pojavljivale spekulacije da bi Istvud mogao da se vrati sa još jednim filmom, njegov sin Kajl sada je otkrio da je karijera slavnog reditelja završena.

Klint Istvud Foto: FRANK MICELOTTA / Getty images / Profimedia

Govoreći tokom jednog nastupa prošlog novembra, Kajl Istvud se prisetio saradnje sa ocem i potvrdio da holivudska legenda više ne radi na novim projektima.

„Imam mnogo lepih uspomena na rad sa njim. Sada je u penziji, ima 95 godina. Imao sam sreću što sam sa njim radio na nekoliko filmova. Bilo je to sjajno iskustvo”, rekao je muzičar i kompozitor, koji je učestvovao u stvaranju muzike za više očevih filmova.

Foto: Edward Roth / Alamy / Profimedia

Poslednji put kao glumac Istvud se pojavio u filmu „Cry Macho” iz 2021. godine, dok je njegov poslednji rediteljski projekat bio pravni triler „Juror No. 2” iz 2024, u kojem glavne uloge igraju Nikolas Holt i Toni Kolet.

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