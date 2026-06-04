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Kancelarija okružnog tužioca okruga Los Anđeles u ponedeljak je potvrdila da je protiv 56-godišnjeg Kombsa pokrenuta nova krivična istraga, i to u trenutku dok on pokušava da ospori saveznu presudu, piše Dejli Mejl.

Venus D. Dun, šefica komunikacija kancelarije okružnog tužioca, izjavila je da su Policijska uprava Los Anđelesa i Šerifov odsek okruga Los Anđeles kancelariji odvojeno dostavili rezultate svojih istraga o tvrdnjama jedne navodne žrtve. Dodala je da je slučaj trenutno u razmatranju.

Optužbe publiciste Džonatana Haja

Navodna žrtva je poznati publicista Džonatan Haj, koji je u julu 2025. podneo i građansku tužbu protiv Kombsa. U tužbi, u koju je Dejli Mejl imao uvid, Haj tvrdi da ga je reper seksualno napao. Iste godine podneo je i policijsku prijavu, navodeći da ga je Kombs seksualno napao 2020, a zatim ponovo 2021. godine.

Prema TMZ-u, koji je prvi izvestio o istrazi, Haj je prijavu podneo u svom rodnom gradu Largu na Floridi, ali je slučaj prebačen u Los Anđeles jer su se navodni zločini tamo dogodili.

Šon Didi Kombs Foto: Profimedia

U građanskoj tužbi Haj navodi da je angažovan kako bi pomogao u remiksovanju pesme koju je snimio Kristofer Valas, poznatiji kao The Notorious B.I.G., koji je 1997. ubijen u pucnjavi u 24. godini.

Haj je na projektu posvećenom Bigiju Smolsu radio s njegovim sinom CJ-em Valasom, koji je takođe naveden kao tuženi. U tužbi se tvrdi da je Valas učestvovao u zaveri kojom je navodno "omogućio ili pomogao Kombsu" u izvršenju seksualnog napada.

Prema tužbi, Kombs, koji je bio Valasov blizak prijatelj i saradnik, u septembru 2020. došao je u studio tokom snimanja. Navodno je kritikovao muziku i podstakao Haja da uzme ketamin kako bi ona zvučala bolje. Haj tvrdi da je potom pratio Kombsa i deo njegove pratnje do skladišta u Los Anđelesu, u kojem se čuvala odeća Notoriousa B.I.G.-a pre donacije Kući slavnih rokenrola.

U tužbi stoji da je Haj ostao sam u prostoriji s Kombsom, koji je navodno masturbirao na majicu svog pokojnog prijatelja. Kombs je zatim, kako se tvrdi, naredio Haju da ga dovede do vrhunca, ejakulirao na majicu i bacio je na Haja, izgovorivši: "Počivaj u miru, BIG".

Haj u tužbi dalje navodi da je situacija eskalirala u martu 2021, kada mu je Kombs navodno zgrabio glavu i prisilio ga na oralni seks protiv njegove volje. Publicista tvrdi da ga je to iskustvo dovelo do suicidalnih misli.

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kombsov advokat odbacuje optužbe

Kombsovi predstavnici zasad nisu odgovorili na upit za komentar. On je ranije odbacio sve optužbe. U novembru 2025. Džonatan Dejvis, Kombsov advokat u građanskim parnicama, izdao je opšte poricanje kao odgovor na Hajevu tužbu.

"Kao što je pravni tim gospodina Kombsa više puta izjavio tokom više od godinu dana, on ne može da odgovori na svaku neosnovanu optužbu u onome što je postalo medijski cirkus. Neka bude potpuno jasno, gospodin Kombs kategorički poriče kao lažne i klevetničke sve tvrdnje da je ikoga seksualno zlostavljao", rekao je Dejvis.

Pogledajte u galeriji još footgrafija Paf Dedija:

1/5 Vidi galeriju Paf Dedi Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia, Shutterstock, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Radujemo se odbrani na sudu, gde se takve stvari i rešavaju, na osnovu valjanih i materijalnih dokaza, a ne pukih nagađanja i neutemeljenih optužbi", dodao je.

Haj: Pravda će biti zadovoljena

Haj je u ponedeljak u izjavi za Dejli Mejl sebe nazvao osobom koja je preživela Kombsovo zlostavljanje i rekao da je "činjenica da su njegova bolna iskustva saslušali i potvrdili LAPD i kancelarija okružnog tužioca okruga Los Anđeles neosporna prekretnica".

"Ovaj napredak predstavlja značajnu pobedu u mojoj borbi za potpunu odgovornost", nastavio je.

"Uveren sam da će pravda biti zadovoljena i da će odgovornost biti sprovedena do kraja."

Pogledajte u galeriji i kako su izgledale njegove razvratne žurke:

1/9 Vidi galeriju Paf Dedi Foto: FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kombsova postojeća presuda

Nova istraga u Los Anđelesu dolazi nakon što je Kombs na saveznom sudu proglašen krivim po dve tačke optužnice za organizovanje prostitucije. Porota ga je, međutim, oslobodila najtežih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja.

U oktobru prošle godine muzički mogul osuđen je na četiri godine zatvora, umanjeno za godinu dana koju je već proveo u pritvoru, kao i na pet godina uslovne slobode. Prema podacima od 1. juna, Kombs bi trebalo da bude pušten krajem februara 2028. godine.

(Kurir.rs/B92)

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