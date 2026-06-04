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Godinama je njegovo lice stajalo na jednom od najpoznatijih pakovanja čokolade, a milioni ljudi širom Evrope svakodnevno su ga viđali u prodavnicama. Nasmejani dečak sa Kinder čokolade postao je gotovo simbol detinjstva, ali malo ko je znao ko se zapravo krije iza čuvene fotografije.

Danas taj dečak ima 33 godine, zove se Mateo Farneti, dolazi iz Bolonje i bavi se modelingom. Iako je kao dete postao deo jedne od najprepoznatljivijih reklamnih kampanja, godinama je ćutao o svemu. Sada je, međutim, odlučio da javno progovori, jer su se, kako tvrdi, pojedini ljudi predstavljali kao on.

Pogledajte u galeriji kako izgleda danas:

1/4 Vidi galeriju Mateo Farneti danas, nekadašnji dečak sa Kinder čokolade Foto: instagram/matteofarneti

Njegove reči potvrdila je i kompanija Ferero, koja je saopštila da je lice dečaka na pakovanju Kinder čokolade od 2004. do 2019. godine zaista bilo lice Matea Farnetija.

Mateo danas ima sasvim drugačiji imidž od onog dečaka kojeg su milioni ljudi pamtili sa crveno-belih pakovanja. Na fotografijama koje deli na društvenim mrežama vidi se da je izrastao u visokog i markantnog muškarca, sa prepoznatljivim svetlim očima i osmehom koji ga i dalje povezuje sa čuvenom fotografijom iz detinjstva.

Kako danas izgleda Kinder dečak?

Farneti je danas model i glumac, a njegov izgled se često komentariše na društvenim mrežama upravo zbog velike promene u odnosu na fotografiju sa omota. Kao odrastao, ima svetliju kosu, izraženije crte lica, negovan stil i izgled koji se uklapa u modne kampanje. Na pojedinim fotografijama nosi elegantna odela, dok se na drugim pojavljuje u opuštenijim izdanjima, često sa dužom kosom i modernim stilom oblačenja.

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