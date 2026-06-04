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Časni pojas Presvete Bogorodice još sutra će biti izložen u Hramu Svetog Save u Beogradu, nakon čega će biti vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Zbog ove velike svetinje, danima se ispred hrama stvaraju ogromni redovi, a hiljade vernika strpljivo čeka kako bi se poklonilo Bogorodičinom pojasu.

Među njima je bila i influenserka Tatjana, poznata na Instagramu kao „mala veštica”, koju na ovoj društvenoj mreži prati više od 137.000 ljudi. Ona je sa svojim pratiocima podelila iskustvo koje je, kako se može zaključiti iz njene objave, bilo istovremeno iscrpljujuće, emotivno i posebno.

Tatjana je ispričala da je ispred Hrama Svetog Save čekala čak 14 i po sati, a da joj je tokom višesatnog stajanja u redu u jednom trenutku i pozlilo.

„Dobro jutro i laku noć s obzirom da je ova gospođa 14 i po sati čekala da dođe na red u Hram da celiva Bogorodičin pojas. Totalno sam se pogubila, trokiram, bukvalno sam stajala 14 i po sati, nisam pila vode, nisam jela i pritom sam se onesvestila”, rekla je ona.

„To je test za psihu”

Iako je čekanje bilo veoma naporno, influenserka je naglasila da joj je najjači utisak ostavila istrajnost ljudi koji su zajedno sa njom satima stajali u redu. Kako je objasnila, tek kada čovek lično prođe kroz takvo iskustvo, može da razume koliko je ono zahtevno.

„Sve je ovo nevažno, ja sam ponosna na ljude koji su bili sa mnom i mojom drugaricom i koji su junački izdržali toliko sati jer to je test za psihu vi to ne možete da shvatite dok ne doživite”, dodala je Tatjana.

Celivanje pojasa Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Njena objava privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama, budući da su proteklih dana prizori ispred Hrama Svetog Save jedna od glavnih tema u javnosti. Vernici iz različitih krajeva Srbije dolaze u Beograd kako bi celivali svetinju koja se čuva u manastiru Vatoped, jednom od najznačajnijih svetogorskih manastira.

Aleksa Balašević čekao 12 sati u redu

Među poznatima koji su se poklonili Bogorodičinom pojasu bio je i Aleksa Balašević. On je ranije podelio da je u redu proveo 12 sati, a svoje iskustvo opisao je kao nešto što će zauvek pamtiti.

Aleksa Balašević celivanje pojasa Presvete Bogorodice Foto: aleksabalasevic/instagram

„Velika Carica Tišine u jednom malom gradu... Hvala svima, prisustvovao sam dvanaest sati ovom sajmu ljubavi... 02.06.2026. Ljubav za sve”, napisao je Aleksa.

Njegove reči, kao i svedočenja brojnih vernika, pokazuju koliko je ovaj događaj za mnoge imao snažan lični i duhovni značaj.

Video: Patrijarh srpski Porfirije daje blagoslov građanima koji čekaju da se poklone pojasu Presvete Bogorodice