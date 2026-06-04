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Šeron Stounje mnogo puta dokazala kakav je borac i uspela da pobedi brojne izazove, o kojima je otvoreno pričala u intervjuima.

Pored života s endometriozom, zbog koje je doživela devet bolnih pobačaja, jedan od najvećih udaraca je bio moždani udar koji je zvezda "Niskih strasti" doživela 2001.

Imala je tek 43 godine kad je hospitalizovana zbog subarhnoidalnog krvarenja i operisana, a lekari su joj dali samo jedan procenat šanse da preživi.

1/7 Vidi galeriju Šeron Stoun Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia, Alessandro Bremec / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

– Doživela sam težak moždani udar – prisetila se prošle godine glumica u emisiji Who's Talking. – Krvarenje u mozgu je trajalo devet dana jer je udar bio masivan, vrlo iscrpljujući. Nisam se brzo oporavljala, bile su mi potrebne godine za oporavak.

Tata joj je pomogao da jede posle moždanog

Šeron Stoun je učila da ponovo govori i hoda, a sad je u podkastu The Person Who Believed in Me ispričala da nije mogla ni da jede.

Kako se prisetila, njen otac Džozef je pitao šta bi mogla da proguta, a dobio je odgovor – milkšejk od vanile.

– On je pomislio da bi trebalo da mi napravi najbolji milkšejk. Kupovni nije najbolji – ispričala je.

Zato je njen otac dao sve od sebe da joj omogući da uživa u ukusu koji Šeron obožava, a sipao je milkšejk u staklenu teglu jer je ona volela da pije iz njih kad je bila mala.

– Do danas me to ubija... Spakovao ga je u mini-frižider, stavio led, kupio slamčice i doneo mi u bolnicu mikšejk od vanile u staklenoj tegli – rekla je glumica kroz suze. – Bilo je tako... To je bio najbolji milkšejk u mom životu. Hranio me je dok je sedeo pored kreveta. I uspeo je da jedem.

Imali su složen odnos, pa joj je otac postao najveći oslonac

Otac Šeron Stoun je Džozef VIlijam Stoun, radnik u fabrici i zanatlija s kojim je ona imala prilično komplikovan odnos. Kako je ispričala jednom prilikom, on je bio nasilan kad je bila dete, ali se suočila s njim kad je imala 14 godina, što im je pomoglo da porade na svom odnosu, pa su kasnije bili vrlo bliski.

Šeron Stoun sa ocem Foto: Jen Lowery / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pre izvesnog vremena je za People izjavila da je on bio jedini koji joj se našao nakon ozbiljnih zdravstvenih problema.

Otac joj je u međuvremenu postao najveći oslonac u životu, a preminuo je 2009. godine.

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