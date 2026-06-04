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Jedan od najpoznatijih užičkih muzičara, Đorđe Đoko Vasić, preminuo je danas u 79. godini. Vest o njegovoj smrti rastužila je brojne Užičane, posebno generacije koje su odrastale uz pesme grupa „Kilo i po” i „Opera”, čiji je Vasić bio frontmen.

Đoko je važio za jedno od najprepoznatljivijih imena užičke rok scene. Muzikom se bavio decenijama, a publika ga pamti po snažnoj energiji, autentičnom glasu i pesmama koje su krajem sedamdesetih godina imale veliku popularnost širom tadašnje Jugoslavije.

Đorđe Đoko Vasić, legenda užičke rok scene
Đorđe Đoko Vasić, legenda užičke rok scene Foto: Društvene Mreže

Najveći trag ostavio je kao frontmen grupe „Kilo i po”, sa kojom je izvodio pesme „Jelena” i „Ciganske noći”. Kasnije je osnovao grupu „Opera”, a među pesmama koje su ostale vezane za njegovu karijeru pominju se i „Zora je svanula” i „Skupi hrabrosti”.

Pesma „Jelena” obeležila karijeru

Iako je publika najviše pamtila upravo pesmu „Jelena”, Vasić je jednom prilikom priznao da je lično nije naročito voleo, ali da ju je uvek pevao iz duše. 

Sahrana će biti obavljena u krugu porodice.

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Sahrana Slađane Milošević Izvor: Kurir