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Kejt Midlton u crvenoj haljini na prijemu organizacije Cancer Research UK u Palati Sent Džejms

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Princeza od Velsa, Kejt Midlton, pojavila se na prijemu organizacije Cancer Research UK u Palati Sent Džejms, gde je ponovo privukla veliku pažnju javnosti. Ipak, ovoga puta u centru komentara nije bila samo njena modna kombinacija, već i jedan kratak, ali veoma simpatičan trenutak u kojem je pomenula princa Vilijama.

Kejt je na događaj došla bez supruga, a tokom razgovora sa prisutnima susrela se i sa irskim muzičarem Ronanom Kitingom i njegovom suprugom Storm. Upravo tada usledila je razmena koja je nasmejala okupljene i pokazala nežniju stranu princeze od Velsa.

princ Vilijam Foto: Justin Tallis/WPA-Pool / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kako piše „Dejli mejl”, Kiting je zamolio Kejt da prenese pozdrave princu Vilijamu, koji nije prisustvovao prijemu.

„Molim vas, pozdravite Vilijama”, rekao je muzičar princezi, dok je njegova supruga dodala da je budući kralj „pravi gospodin”.

Ronan se zatim nadovezao rečima:

„Mi ga volimo.”

Kejt se na to nasmejala i kratko odgovorila:

„I ja takođe.”

Kejt zablistala u crvenoj haljini

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/6 Vidi galeriju Kejt Midlton u crvenoj haljini na prijemu organizacije Cancer Research UK u Palati Sent Džejms Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia, Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Osim nežnog odgovora o Vilijamu, pažnju je privukao i izgled princeze od Velsa. Kejt je za ovu priliku odabrala efektnu crvenu midi haljinu sa tufnastim dezenom, koju potpisuje američka modna kuća Rodarte.

Poseban šarm kombinaciji dali su beli okovratnik, manžetne na rukavima, usklađeni kaiš i cvetni broš. Upravo ti detalji haljini daju prepoznatljivu romantičnu notu, ali i dozu damske otmenosti po kojoj je Kejt godinama poznata.

Video: Kejt Midlton u mladosti