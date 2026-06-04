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Gotovo 17 godina nakon smrti Kralja popa, interesovanje javnosti za njegov život, karijeru i brojne kontroverze ne jenjava, a dodatno ga podstiču nedavni biografski film "Majkl", reditelja Antoana Fukve, kao i nova tužba u kojoj pevača za seksualno zlostavljanje optužuju članovi porodice Kaskio, piše LADbible.

Met Fidiz, instruktor borilačkih veština koji je radio kao Džeksonov lični telohranitelj sve do njegove smrti 2009. godine, tvrdi da je pevač bio majstor medijske manipulacije. On navodi da se Džekson služio različitim trikovima kako bi privukao pažnju medija.

Sve je bilo deo imidža

Gostujući u podkastu "Elite" kod Lija Metjuza, Fidiz je objasnio zašto je Majkl Džekson često fotografisan s maskama ili trakom preko hirurški izmenjenog nosa. Prema njegovim rečima, sve je to bilo deo pažljivo osmišljene javne slike.

"Znao je kako da se poigrava medijima i ostane u centru pažnj", rekao je Fidiz i dodao: "Flaster, traka na nosu, šminka, šešir, maska i naočare..." Na pitanje da li je sve to bila predstava, odgovorio je potvrdno.

Majkl Džekson Foto: STAN HONDA / AFP / Profimedia

"Sve je bilo namešteno. Hteo je da ljudi pomisle da mu nos otpada. U pitanju je bila antialergijska traka", rekao je.

Jedan od takvih primera bilo je njegovo pojavljivanje na sudu 2002. godine sa trakom preko nosa. Iako deluje neobično da bi neko želeo da svet misli kako mu se nos raspada, činjenica da se o njegovom izgledu i dalje govori ide u prilog tvrdnjama da je znao kako da zadrži pažnju javnosti.

"Tačno je znao šta radi"

Fidiz je i ranije govorio o Džeksonovim metodama. U intervjuu za Metro istakao je da je pevač tačno znao kako da dospe na naslovne strane.

"Čim bi stigao u neki grad, organizovao bi sastanak. U 90 odsto slučajeva bi uspevalo – bilo da stavi masku, flaster na ruke ili traku na nos, što mu je bilo omiljeno. Govorio je da želi da njegov život bude najveća misterija na svetu", rekao je Fidiz.

Majkl Džekson Foto: Profimedia

Zašto je menjao izgled

Džekson je tokom života priznao dve operacije nosa. Prvu je imao nakon što je 1979. godine polomio nos tokom plesne probe, što mu je izazvalo probleme sa disanjem. U biografskom filmu iz 2026. pominje se i da se odlučio na operaciju nakon što ga je otac zadirkivao zbog "velikog nosa".

Pevač je takođe priznao da je ugradio implantat u bradu, dok je promena boje njegove kože bila posledica vitiliga – autoimune bolesti koja uzrokuje gubitak pigmenta.

(Kurir.rs/B92)

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