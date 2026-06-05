Vratila se kraljica minijaturnih bikinija: Svima je vruće zbog egzotičnih fotografija Kajli Džener
Kajli Džener leto je započela na način koji je privukao pažnju miliona pratilaca širom sveta. Poznata preduzetnica i osnivačica kozmetičkog brenda Kylie Cosmetics otputovala je sa najbližim prijateljima na luksuzni odmor u Turks i Kajkos, gde je organizovano i posebno okupljanje povodom njenog brenda.
Atraktivna rijaliti zvezda i influenserka svakodnevno deli trenutke sa odmora na društvenim mrežama, ali su je ovog puta fotografisali i paparaci dok je sa prijateljima pozirala na plaži i uživala u talasima.
Minijaturni bikini privukao svu pažnju
Za fotografisanje na obali, Kajli je odabrala veoma upečatljiv bikini u maskirnom dezenu, odstupajući od roze estetike koja je obeležila veći deo njenog putovanja.
Stajling je upotpunila velikim srebrnim alkama, dok je kosu nosila u blagim talasima. Minimalistički izgled dodatno je naglasio njen prepoznatljiv letnji stil, zbog čega su fotografije brzo postale viralne.
Roze kombinacije u znaku luksuza
Tokom odmora, Kajli je nosila i nekoliko upečatljivih roze kombinacija. Među njima se posebno izdvojio model poznatog modnog brenda Jacquemus, koji se sastojao od gornjeg dela bikinija sa tankim trakama, odgovarajućeg donjeg dela i mini suknje sa karnerima.
Jednog dana odlučila se i za izazovni bikini sa zmijskim printom, ostajući verna trendovima koji dominiraju ovog leta.
"Dobrodošli na Kajlino letnje putovanje"
Na Instagramu je svojim pratiocima poželela dobrodošlicu na letnje putovanje, a zatim ih provela kroz luksuznu vilu u kojoj boravi sa prijateljima. Tokom obilaska kuće nosila je roze trenerku sa potpisom svog kozmetičkog brenda, dok je u ruci držala mikrofon ukrašen plavom perikom, kao omaž svom nekadašnjem alter egu „King Kylie“.
Objave su izazvale brojne reakcije fanova.
"Leto ti baš pristaje", napisao je jedan pratilac, dok je drugi poručio: "Ovakav odmor mi je hitno potreban".
Mesto koje krije posebne uspomene
Zanimljivo je da Kajli nije prvi put u Turks i Kajkosu. Na istoj destinaciji ranije je boravila i sa svojim partnerom, glumcem Timotijem Šalameom, kada su njihove romantične fotografije sa plaže obišle svet. Tada su njihove kadrove na duhovit način rekreirali i Liza Rina i Hari Hamlin, što je dodatno zabavilo fanove.
Pogledajte u galeriji fotografije Kajli Džener:
Leto tek počinje
Sudeći po fotografijama koje svakodnevno objavljuje, Kajli Džener planira da maksimalno uživa u letnjim mesecima. Njene modne kombinacije, luksuzna putovanja i objave sa egzotičnih destinacija već su postale inspiracija mnogima, a fanovi sa nestrpljenjem očekuju nove fotografije i trenutke sa odmora. Jedno je sigurno – kada je Kajli Džener u pitanju, leto nikada nije dosadno.
(Kurir.rs/Ona.rs)
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