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Kajli Džener leto je započela na način koji je privukao pažnju miliona pratilaca širom sveta. Poznata preduzetnica i osnivačica kozmetičkog brenda Kylie Cosmetics otputovala je sa najbližim prijateljima na luksuzni odmor u Turks i Kajkos, gde je organizovano i posebno okupljanje povodom njenog brenda.

Atraktivna rijaliti zvezda i influenserka svakodnevno deli trenutke sa odmora na društvenim mrežama, ali su je ovog puta fotografisali i paparaci dok je sa prijateljima pozirala na plaži i uživala u talasima.

Minijaturni bikini privukao svu pažnju

Za fotografisanje na obali, Kajli je odabrala veoma upečatljiv bikini u maskirnom dezenu, odstupajući od roze estetike koja je obeležila veći deo njenog putovanja.

Kajli Džener Foto: Printscreen/Instagram/kyliejenner

Stajling je upotpunila velikim srebrnim alkama, dok je kosu nosila u blagim talasima. Minimalistički izgled dodatno je naglasio njen prepoznatljiv letnji stil, zbog čega su fotografije brzo postale viralne.

Roze kombinacije u znaku luksuza

Tokom odmora, Kajli je nosila i nekoliko upečatljivih roze kombinacija. Među njima se posebno izdvojio model poznatog modnog brenda Jacquemus, koji se sastojao od gornjeg dela bikinija sa tankim trakama, odgovarajućeg donjeg dela i mini suknje sa karnerima.

Jednog dana odlučila se i za izazovni bikini sa zmijskim printom, ostajući verna trendovima koji dominiraju ovog leta.

"Dobrodošli na Kajlino letnje putovanje"

Na Instagramu je svojim pratiocima poželela dobrodošlicu na letnje putovanje, a zatim ih provela kroz luksuznu vilu u kojoj boravi sa prijateljima. Tokom obilaska kuće nosila je roze trenerku sa potpisom svog kozmetičkog brenda, dok je u ruci držala mikrofon ukrašen plavom perikom, kao omaž svom nekadašnjem alter egu „King Kylie“.

Kajli Džener Foto: Printscreen/Instagram/kyliejenner

Objave su izazvale brojne reakcije fanova.

"Leto ti baš pristaje", napisao je jedan pratilac, dok je drugi poručio: "Ovakav odmor mi je hitno potreban".

Mesto koje krije posebne uspomene

Zanimljivo je da Kajli nije prvi put u Turks i Kajkosu. Na istoj destinaciji ranije je boravila i sa svojim partnerom, glumcem Timotijem Šalameom, kada su njihove romantične fotografije sa plaže obišle svet. Tada su njihove kadrove na duhovit način rekreirali i Liza Rina i Hari Hamlin, što je dodatno zabavilo fanove.

Pogledajte u galeriji fotografije Kajli Džener:

1/8 Vidi galeriju Kajli Džener Foto: Printscreen/Instagram/kyliejenner

Leto tek počinje

Sudeći po fotografijama koje svakodnevno objavljuje, Kajli Džener planira da maksimalno uživa u letnjim mesecima. Njene modne kombinacije, luksuzna putovanja i objave sa egzotičnih destinacija već su postale inspiracija mnogima, a fanovi sa nestrpljenjem očekuju nove fotografije i trenutke sa odmora. Jedno je sigurno – kada je Kajli Džener u pitanju, leto nikada nije dosadno.

Pogledajte video: Kajli Džener se uplašila same sebe