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Princ Harii Megan Markl raznežili su javnost podelivši predivne, do sada neviđene fotografije svoje ćerke, princeze Lilibet, povodom njenog petog rođendana. Preslatka devojčica slavi svoj divan dan u toplini porodičnog doma u Montesitu, u Kaliforniji, u društvu starijeg brata, princa Arčija.

Poruka slavljenici

Ponosna mama Megan Markl podelila je dirljivu poruku kojom je čestitala rođendan svojoj mezimici.

- Naša devojka iz snova. Srećan 5. rođendan, Lili - napisala je ona uz emotikon belog srca, nastavljajući svoju tradiciju da važne porodične trenutke obeleži pažljivo odabranim fotografijama.

Princeza Lilibet Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Ono što je svima zapalo za oko jeste vatreno crvena kosa male Lilibet, koju je očigledno nasledila od tate Harija, te mnogi komentarišu da devojčica neizmerno podseća na njega.

Dobila ime po važnim ženama u Harijevoj porodici

Lilibet Dajana Mauntbaten-Vindzor, rođena 4. juna 2021. godine u Kaliforniji, nosi ime u čast dve najvažnije žene u Harijevom životu – prabake, pokojne kraljice Elizabete II, čiji je porodični nadimak bio Lilibet, i bake, princeze Dajane.

Iako roditelji čuvaju njenu privatnost, Megan ponekad otkrije slatke detalje iz njihovog života, pa smo tako saznali da Lilibet ima simpatičan američki akcenat i da obožava da gleda crtani film "Bluey".

Megan, Princ Hari i princeza Lilibet Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Hari neopisivo vezan za ćerku

Harijeva vezanost za ćerku je posebna priča. Prošle godine, za njen četvrti rođendan, Megan je objavila fotografiju na kojoj princ Hari nežno drži ćerku za ruku, uz opis u kojem je naziva "tatinom devojčicom i omiljenim avanturistom".

Ovaj rođendan dolazi u posebno radosnom periodu za porodicu Saseks. Samo mesec dana ranije, Megan i Hari su u svom domu proslavili osmu godišnjicu braka. Slavlje su obeležili tortom od limuna i zove, istog ukusa kao na njihovom venčanju 2018. godine, a razmenili su i neobične poklone – bronzane skulpture pingvina, jer "pingvini ostaju sa jednim partnerom za ceo život".

(Kurir.rs/Žena)

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