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Francusko-iranska autorka, ilustratorka i rediteljka Maržan Satrapi, najpoznatija po grafičkom romanu i filmu „Persepolis”, preminula je u 56. godini, saopštila je francuska predsednička palata. Njena smrt označila je odlazak jedne od najvažnijih umetnica savremene francuske kulture i jedinstvenog glasa koji je kroz ličnu priču govorio o slobodi, izgnanstvu, Iranu i pravima žena.

Satrapi je svetsku slavu stekla delom „Persepolis”, autobiografskim grafičkim romanom u kojem je opisala odrastanje u Teheranu u vreme Islamske revolucije 1979. godine, kao i godine koje je kasnije provela u Evropi.

Porodica se oglasila nakon smrti

Maržan Satrapi Foto: MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia

Kako su preneli svetski mediji, porodica Maržan Satrapi saopštila je da je autorka „umrla od tuge”, nešto više od godinu dana nakon smrti supruga Matijasa Ripe, švedskog producenta, glumca i scenariste. Ripa je preminuo u aprilu prošle godine, a na njenoj verifikovanoj Instagram stranici krajem aprila bile su objavljene reči: „For I lost the love of my life”.

Francuska predsednička palata oprostila se od Satrapi rečima da je njena smrt „gubitak vodeće figure francuske kulture i umetnice duboko posvećene slobodi”. U saopštenju je navedeno i da je bila „velika umetnica koja je iransko detinjstvo pretvorila u univerzalnu bajku”.

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