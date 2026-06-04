Umrla Marđan Satrapi: Najpoznatija ilustratorka preminula od tuge, saopštila je porodica
Francusko-iranska autorka, ilustratorka i rediteljka Maržan Satrapi, najpoznatija po grafičkom romanu i filmu „Persepolis”, preminula je u 56. godini, saopštila je francuska predsednička palata. Njena smrt označila je odlazak jedne od najvažnijih umetnica savremene francuske kulture i jedinstvenog glasa koji je kroz ličnu priču govorio o slobodi, izgnanstvu, Iranu i pravima žena.
Satrapi je svetsku slavu stekla delom „Persepolis”, autobiografskim grafičkim romanom u kojem je opisala odrastanje u Teheranu u vreme Islamske revolucije 1979. godine, kao i godine koje je kasnije provela u Evropi.
Porodica se oglasila nakon smrti
Kako su preneli svetski mediji, porodica Maržan Satrapi saopštila je da je autorka „umrla od tuge”, nešto više od godinu dana nakon smrti supruga Matijasa Ripe, švedskog producenta, glumca i scenariste. Ripa je preminuo u aprilu prošle godine, a na njenoj verifikovanoj Instagram stranici krajem aprila bile su objavljene reči: „For I lost the love of my life”.
Francuska predsednička palata oprostila se od Satrapi rečima da je njena smrt „gubitak vodeće figure francuske kulture i umetnice duboko posvećene slobodi”. U saopštenju je navedeno i da je bila „velika umetnica koja je iransko detinjstvo pretvorila u univerzalnu bajku”.
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