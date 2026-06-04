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Kolumbijska pevačica Šakira (49) otvoreno je govorila o slomljenom srcu koje je doživela nakon navodne afere bivšeg partnera Žerara Pikea(39) krajem 2021. godine. U godinama koje su usledile, svoju bol pretvorila je u muzičku katarzu, ostvarivši nove vrhunce u karijeri i postavši simbol osnaživanja za mnoge.

Raskid

Kraj Šakirine jedanaestogodišnje veze 2022. godine direktno je inspirisao pesmu "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", koja je postala globalni fenomen. Pesma, koja detaljno opisuje navodnu neveru penzionisanog fudbalera, postala je njen prvi top 10 hit na Billboard Hot 100 listi posle više od decenije. Kroz svoj hvaljeni album "Las Mujeres Ya No Lloran", pevačica je pokazala kako joj je muzika pomogla da se "ponovo poveže sa samom sobom".

Pike i Šakira Foto: Bryan R. Smith / AFP / Profimedia

- To je bila čista katarza. Zaista mi je bilo potrebno da pišem o onome kroz šta sam prolazila, bez ikakve cenzure - priznala je Šakira.

Pesma kao psihoterapija

Pisanje pesama, kako je objasnila, za nju je poput odlaska kod psihijatra, samo jeftinije. Raskid veze nazvala je svojim "najmračnijim trenutkom", ali je takođe naglasila da ju je proživljena bol učinila mudrijom i jačom osobom. Šakira sa Pikeom ima sinove Milana i Sašu, a prisetila se kako se nakon svega oslonila na prijatelje i porodicu. Naglasila je da su joj upravo deca dala snagu da krene dalje i da je majčinstvo u potpunosti promenilo njenu životnu perspektivu.

Šakira sa sinovima na premijeri filma Zootopia 2 Foto: Starbuck/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Uvek sam mislila da sam krhkija ili slabija nego što mi je život dokazao da jesam - izjavila je pevačica.

Nakon što joj se svet srušio, morala je, kako kaže, da ustane, plaća račune, sprema doručak i vodi decu u školu.

- Život je sr*nje, ali je toliko vredan življenja jer su prijatelji tu za tebe - rekla je ona.

Nema druge ljubavi na pomolu

U nedavnom intervjuu otkrila je da je, četiri godine nakon raskida, usredsređena isključivo na svoju decu i karijeru i da trenutno "nema mesta za ljubav" u njenom životu. Možda, kako je dodala, kada njeni sinovi budu stariji. Nakon raskida, pevačica se sa sinovima preselila iz Španije u Majami.

Šakira Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Šakira i Žerar Pike objavili su da se razilaze u junu 2022. godine, nakon jedanaest godina veze. Upoznali su se na snimanju spota za njenu pesmu "Waka Waka", zvaničnu himnu 2010 FIFA World Cup. Mesecima nakon raskida, mediji su izveštavali da je pevačica bila "slomljena" kada je saznala da ju je Pike navodno prevario sa svojom sadašnjom devojkom Klarom Kijom Marti.

Tada su se pojavile glasine da je Šakira otkrila neveru kada je primetila da nestaje njen omiljeni džem od jagoda iz frižidera, što je ona kasnije demantovala. S druge strane, Žerar Pike je u oktobru 2024. izjavio da Šakira "nije ispričala istinu" o njihovom raskidu, ali nije ulazio u detalje. On je danas u srećnoj vezi sa Klarom Kijom Marti, sa kojom je svoju vezu potvrdio na Instagramu u januaru 2023. godine.

Žerar i Klara Foto: Martin Silva Cosentino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šakira je dodala da u životu treba osećati zahvalnost za sve lekcije, pa čak i za one bolne.

- Čak i za ljude koji vam ostave ožiljke, jer nas oni jednostavno čine boljima - rekla je pevačica.

(Kurir.rs/B92)

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