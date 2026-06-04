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Nakon diskretnog sklapanja građanskog braka u Londonu, svetski poznata pop zvezda Dua Lipa (30) i glumac Kalum Tarner (36) otputovali su na Siciliju kako bi otpočeli glamurozno trodnevno svadbeno slavlje. Svetski mediji ovaj događaj već označavaju kao "venčanje godine", a zbog neviđenog raskoša, otmenosti i ekskluzivnih istorijskih lokacija, mnogi ga upoređuju sa kultnim scenama iz filmskog ostvarenja "Kum".

Novopečeni supružnici, čiji se zajednički kapital procenjuje na preko 100 miliona funti, odlučili su da ne štede na organizaciji, pa će ih ova višednevna italijanska bajka koštati basnoslovnih 1.7 miliona evra.

Pogledajte u galeriji fotografije Due Lipe i Kaluma Tarnera:

1/6 Vidi galeriju Dua Lipa i Kalum Tarner Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Od londonskog praga do sicilijanskog luksuza

Svečani proces započeo je u nedelju intimnim potpisivanjem bračnih zaveta u opštini Old Merilebon u Londonu. Mlada je za tu priliku odabrala prefinjeni kostim renomiranog modnog brenda "Schiaparelli", koji je osvežila upečatljivom "Bvlgari" ogrlicom, elegantnim belim šeširom i jedinstvenim buketom islandskih makova.

Već u sredu uveče, par je privatnim avio-prevozom sa aerodroma Luton sleteo u Palermo, označivši početak raskošnog dela manifestacije. Mladenci su odseli u predsedničkom apartmanu "Dona Franka" u prestižnom hotelu "Villa Igiea" sa pet zvezdica, gde jedno noćenje košta vrtoglavih 7.000 evra.

Plan trodnevne proslave i ekskluzivne lokacije

Za potrebe smeštaja oko 300 zvanica, par je zakupio kompletne spratove ovog elitnog hotela sa otvorenim pogledom na Tirensko more. Zvanični start proslave zakazan je za večeras, a prva u nizu ekskluzivnih zabava odigraće se na luksuznoj jahti "Nymfeas", koja je usidrena u neposrednoj blizini hotelskog kompleksa.

Sutradan, u petak popodne, gosti će prisustvovati koktel-prijemu u prostoru "Galleria Moderna" u Palermu. Kako bi obezbedili potpunu privatnost, mladenci su platili oko 10.000 evra da ova kulturna institucija privremeno zatvori vrata za javnost. Centralni deo proslave, koji uključuje i reprizu građanskog venčanja pod vođstvom gradonačelnika Palerma Roberta Lagale, održaće se u subotu u istorijskom zdanju "Villa Valguarnera" iz 17. veka, smeštenom u Bageriji.

Ova velelepna palata, prepoznatljiva i po scenama iz popularne televizijske serije "Beli lotos", iznajmljena je od princeze Vitorije Alijate di Vilafranke za sumu od 100.000 evra. Pored toga, spekuliše se da će se deo protokola realizovati i u čuvenom zdanju "Palazzo Gangi", poznatom kao scenografija za film "Gepard". Ove sumnje podgrejane su postavljanjem visokih paravana oko palate i drastičnim pooštravanjem obezbeđenja. Shodno lokalnim zakonima o zaštiti od buke, muzički program na otvorenom prostoru vile dozvoljen je do 23.30 časova, nakon čega se zvanice sele u unutrašnje salonske dvorane na još devedeset minuta plesa.

VIP zvanice, nastup Eltona Džona i 25 modnih kombinacija

U Palermo konstantno pristižu privatni avioni i zatamnjene limuzine sa najzvučnijim imenima svetske javne scene. Među gostima su muzičke zvezde Charli XCX, Mark Ronson i Olivija Din. Ipak, najveću pažnju javnosti privukao je dolazak ser Eltona Džona, za koga se u kuloarima priča da će prirediti ekskluzivni mini-koncert u čast mladenaca.

Kada je reč o stajlingu, mlada ništa nije prepustila slučaju. Pevačica je pre venčanja održala privatne konsultacije sa Donatelom Versaće, pa je izvesno da će poneti unikatnu venčanicu modne kuće "Atelier Versace". Prema insajderskim informacijama, pevačica albanskog porekla za ovaj vikend ima pripremljeno čak 25 različitih odevnih kombinacija, od kojih je jedna direktna replika čuvene "dijamantske" venčanice koju je svojevremeno nosila manekenka Kejt Mos.

Gvozdena bezbednost i blokada grada

Mere bezbednosti na Siciliji podignute su na najviši mogući nivo. Angažovano je preko 50 profesionalnih telohranitelja iz Rima i Londona koji neprekidno patroliraju oko objekata, dok su okolne saobraćajnice potpuno blokirane, što je izazvalo revolt među lokalnim preduzetnicima.

Iznad čitave zone proglašena je zabrana letenja za dronove, a iz bezbednosnih razloga privremeno su uklonjene čak i ulične kante za smeće. Kompletno uslužno osoblje i organizatori bili su u obavezi da potpišu rigorozne ugovore o tajnosti podataka (NDA). O tome koliko su kontrole stroge govori i podatak da su pripadnici obezbeđenja greškom presreli i zadržali jednog lokalnog meštanina, posumnjavši da je reč o prikrivenom paparacu.

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