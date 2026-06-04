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Kanadski glumac bosanskohercegovačkog porekla Filip Geljo, publici najpoznatiji po ulozi Aonunga u filmu "Avatar: Put vode", trebalo bi uskoro da snima novi filmski projekat u regionu. Reč je o filmu "Prije seksa i poslije kiše", koji će se, prema najavama produkcije, raditi na lokacijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Geljo bi u ovom ostvarenju trebalo da igra zajedno sa svojim ocem Jasminom Geljom, glumcem kojeg regionalna publika pamti po kultnoj "Audiciji" i ulogama Mime Šiš i Rokija. Projekat potpisuje Hype produkcija, a najavljeno je da će se deo snimanja odvijati na Ubu, kao i u Sarajevu.

Glumac Filip Geljo sa ocem Jasminom snimaće novi film Prije seksa i poslije kiše na Ubu i u Sarajevu
Glumac Filip Geljo snimaće novi film Prije seksa i poslije kiše na Ubu i u Sarajevu Foto: Hype TV

Otac i sin pred kamerama

Dolazak Filipa Gelje u region izazvao je pažnju i zbog činjenice da će se pred kamerama naći sa ocem, koji je ostavio značajan trag u regionalnom glumištu. Za sada nije objavljeno mnogo detalja o radnji filma, ali je potvrđeno da je projekat u pripremi i da su ugovori potpisani.

Karijera u Holivudu

Filip Geljo je široj publici postao poznat kao Aonung u nastavku Kameronovog "Avatara", jednom od najgledanijih filmskih serijala današnjice. Pre toga je igrao i u dečjoj seriji "Odd Squad", koja mu je donela prepoznatljivost u Severnoj Americi.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

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