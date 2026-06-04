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Izabranica proslavljenog glumca Lazara Ristovskog, mlađa od njega nepune četiri decenije, Anica Lazić, iznenadila je pratioce i javnost drastičnim estetskim preokretom. Ona je odlučila da skrati svoje duge uvojke i predstavi se sa ekstremno kratkom, dečačkom frizurom koju krase ravno sečene šiške. Na monohromatskom portretu koji je podelila, Anica pozira odevena u lakovani mantil, demonstrirajući novi, znatno smeliji i urbaniji vizuelni identitet.

Ovaj radikalan rez odmah je izazvao mnoštvo reakcija na internet platformama. Dok deo javnosti spekuliše da li je reč o privremenoj promeni za potrebe nekog glumačkog projekta i da li je možda u pitanju perika upućujući komplimente njenoj smelosti, drugi se pitaju kako će na ovu transformaciju reagovati njen poznati partner.

Anica Lazić sa kratkom frizurom Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

"Toliko menjam lica da ni algoritam više nije siguran ko sam", poručila je Anica uz objavu.

Razvod i rađanje nove romanse

Podsećanja radi, Lazar Ristovski i njegova partnerka već izvesno vreme uživaju u stabilnoj emotivnoj vezi, ignorišući kritike okruženja. Svoju romansu su uspešno skrivali od medija oko godinu dana, a otpočeli su je nakon što se glumac zvanično rastao od dugogodišnje supruge Danice Ristovski, sa kojom ima dvojicu naslednika. Od samog pojavljivanja u javnosti, ovaj par privlači ogromno interesovanje medija, ali oni ne skrivaju svoju bliskost i sklad, bez obzira na generacijski jaz koji ih deli.

Sudbinski susret u prestonici

Pogledajte fotografije Anice Lazić i Lazara Ristovskog:

1/5 Vidi galeriju Anica Lazić i Lazar Ristovski na premijeri filma "Gospodar oluje" Foto: Damir Dervišagić

Mlada glumica je jednom prilikom detaljno opisala kako je izgledao momenat kada je planula ljubav sa znatno starijim umetnikom.

"Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način," ispričala je Anica tada.

Pogledajte video: Lazar Ristovski i Anica Lazić na premijeri filma "Gospodar oluje"