"Toliko menjam lica da ni algoritam više nije siguran ko sam": Anica Lazić šokirala fanove i frizurom i izjavom
Izabranica proslavljenog glumca Lazara Ristovskog, mlađa od njega nepune četiri decenije, Anica Lazić, iznenadila je pratioce i javnost drastičnim estetskim preokretom. Ona je odlučila da skrati svoje duge uvojke i predstavi se sa ekstremno kratkom, dečačkom frizurom koju krase ravno sečene šiške. Na monohromatskom portretu koji je podelila, Anica pozira odevena u lakovani mantil, demonstrirajući novi, znatno smeliji i urbaniji vizuelni identitet.
Ovaj radikalan rez odmah je izazvao mnoštvo reakcija na internet platformama. Dok deo javnosti spekuliše da li je reč o privremenoj promeni za potrebe nekog glumačkog projekta i da li je možda u pitanju perika upućujući komplimente njenoj smelosti, drugi se pitaju kako će na ovu transformaciju reagovati njen poznati partner.
"Toliko menjam lica da ni algoritam više nije siguran ko sam", poručila je Anica uz objavu.
Razvod i rađanje nove romanse
Podsećanja radi, Lazar Ristovski i njegova partnerka već izvesno vreme uživaju u stabilnoj emotivnoj vezi, ignorišući kritike okruženja. Svoju romansu su uspešno skrivali od medija oko godinu dana, a otpočeli su je nakon što se glumac zvanično rastao od dugogodišnje supruge Danice Ristovski, sa kojom ima dvojicu naslednika. Od samog pojavljivanja u javnosti, ovaj par privlači ogromno interesovanje medija, ali oni ne skrivaju svoju bliskost i sklad, bez obzira na generacijski jaz koji ih deli.
Sudbinski susret u prestonici
Pogledajte fotografije Anice Lazić i Lazara Ristovskog:
Mlada glumica je jednom prilikom detaljno opisala kako je izgledao momenat kada je planula ljubav sa znatno starijim umetnikom.
"Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način," ispričala je Anica tada.
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