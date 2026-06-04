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Legendarna holivudska umetnica, dobitnica dva Oskara i ponosna je majka dvojice sinova, Džodi Foster, u poslednje vreme sve češće posećuje svečane događaje u pratnji svojih naslednika Čarlsa koji je rešio da se oproba u svetu kinematografije i postepeno gradi sopstvenu karijeru. Njih dvoje su nedavno iznenadili ljubitelje teatra kada su se zajedno pojavili na premijernom izvođenju komada "Svaka briljantna stvar" u poznatom brodvejskom pozorištu "Hadson".

Pogledajte kako izgleda sin Džodi Foster:

1/5 Vidi galeriju Džodi Foster sa sinom Čarlsom na premijeri "Svaka briljantna stvar" Foto: Oliver Rodriguez / Shutterstock Editorial / Profimedia, Lev Radin / Zuma Press / Profimedia, Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Pre izvesnog vremena, slavna glumica je privukla veliku pažnju medija kada je uslikana kako tokom kupovine u Njujorku koristi ortopedski štap. Iako je ova scena izazvala zabrinutost među njenim obožavaocima, ona se nije javno oglašavala povodom svog fizičkog stanja. Na crvenom tepihu u Njujorku ortopedsko pomagalo zamenila je znatno lepšim društvom - svojim 26-godišnjim sinom Čarlsom.

Različiti životni putevi dvojice braće

Za razliku od starijeg brata, tri godine mlađi Kit izabrao je naučnu karijeru i nedavno je uspešno diplomirao hemiju na prestižnom univerzitetu "Prinston".

"On je stidljiv i mogu da vam obećati da nikad neće postati glumac", izjavila je Džodi jednom prilikom tokom zajedničkog pojavljivanja sa mlađim sinom na jednoj manifestaciji u Santa Moniki.

Sa druge strane, njen prvenac pokazuje sasvim drugačija interesovanja.

"Čarls se sve više interesuje za glumu i drago mi je što je tu profesiju otkrio kasnije", objasnila je slavna glumica, čiji su glumački počeci vezani za rano detinjstvo i period kada je bila beba.

Opušteni stajling i glumački angažmani na pomolu

Za ovu pozorišnu premijeru, zvezda holivudskih filmova odlučila je da zaobiđe stroga pravila oblačenja i formalne večernje toalete. Pojavila se u ležernoj beloj košulji, klasičnim crnim pantalonama i komfornim papučama. Ipak, medijski fokus bio je usmeren na njenog visokog pratioca, koji je pred fotografima opušteno pozirao sa rukama u džepovima, odeven u tamni sako i urbane, šire farmerke.

Džodi Foster sa sinom Čarlsom na premijeri Svaka briljantna stvar Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Nakon što je stekao diplomu na prestižnom univerzitetu "Jejl", Čarls se potpuno fokusirao na filmsku industriju. Već tokom ove godine publika će imati priliku da ga vidi u nekoliko televizijskih ostvarenja, među kojima se izdvaja učešće u nastavku popularne dramske serije "Skarpeta", gde deli kadar sa Nikol Kidman i Džejmi Li Kertis.

Porodični odnosi i stabilan brak

Džodi Foster je svoje sinove dobila tokom dugogodišnje emotivne zajednice sa producentkinjom Sindi Bernard. Njih dve su zajednički nastavile da učestvuju u odgoju dece i nakon prekida romanse 2007. godine. Poslednjih petnaest godina, glavna heroina kultnog psihološkog trilera "Kad jaganjci utihnu" uživa u skladnoj vezi sa fotografkinjom Aleksandrom Hedison, sa kojom je stupila u bračnu zajednicu 2014. godine.

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