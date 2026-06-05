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Dženifer Aniston retko pominje svog bivšeg supruga Breda Pita, ali nedavno je napravila izuzetak. Glumica se u okviru serijala "Glumci o glumcima" magazina Variety i CNN susrela sa bivšom kolegicom iz serije "Prijatelji" i dugogodišnjom prijateljicom Lizom Kudrou.

Zvezde su se prisetile deset sezona popularnog sitkoma, razgovarale o svojim aktuelnim projektima i decenijama dugom prijateljstvu, a Aniston se pritom kratko osvrnula i na svog prvog supruga. Sve je počelo kada je Aniston spomenula da je Kudrou tek nedavno pogledala "Prijatelje".

"Sećam se da sam pomislila: "Stvarno? Kako to da nikad nisi gledala Prijatelje?" Izuzev onih početaka, tamo negde u devedesetima, kad bismo se okupili kod nekoga od nas i zajedno gledali seriju."

"Postoje čitave epizode koje nisam pogledala. Jednostavno nisam mogla da sedim kod kuće i gledam seriju u kojoj glumim. Bilo mi je neprijatno... Ali sada sam je pogledala," odgovorila je Kudrou.

Aniston je potom upitala Kudrou da li joj se sviđaju epizode za Dan zahvalnosti, na šta je Kudrou odgovorila: "Da. Te su bile odlične, epizode za Dan zahvalnosti. Ona sa Bredom bila je urnebesna."

Gostovanje koje se pamti

Pit je gostovao u devetoj epizodi osme sezone u kojoj je glumio Vila Kolberta. Vil je bio Rosov i Monikin srednjoškolski prijatelj koji je suosnovao "Klub mrzitelja Rejčel Grin" i proširio zlobnu glasinu o Rejčel, liku koji je tumačila Aniston.

"Znam, baš je bilo smešno. Sve te filmske zvezde koje su gostovale u "Prijateljima": Bred, Brus Vilis, Džulija Roberts, Izabela Roselini, Šon Pen... Bilo ih je toliko. I uvek su bili nervozni, sećate se? Uvek me je fasciniralo koliko bi bili nervozni."

Kratak podsetnik na njihovu vezu

Iako kratak, ovaj komentar je retkost za Aniston. Njihova veza započela je 1998. godine, nakon što su ih upoznali njihovi menadžeri. Verili su se u novembru 1999., a venčali u julu sledeće godine. U januaru 2005. objavili su da se razvode, a Aniston je u martu iste godine podnela zahtev za razvod.

Pogledajte u galeriji fotografije Dženifer Aniston:

1/8 Vidi galeriju Dženifer Aniston Foto: Profimedia, Michael TRAN / AFP / Profimedia

"Zaista se nadam da ćemo jednog dana opet biti prijatelji. Voleću Breda do kraja života. On je fantastičan čovek. Ne žalim ni za čim i neću se zbog toga kažnjavati," izjavila je Aniston za Vanity Fair usred razvoda 2005. godine.

Čini se da joj se ta želja s godinama i ostvarila, što potvrđuje i srdačan zagrljaj koji su razmenili iza pozornice na dodeli nagrada SAG 2020. godine. Aniston se kasnije udala za Džastina Terua, od kojeg se razvela (brak je trajao od 2015. do 2018. godine), dok je Pit bio u braku sa Anđelinom Džoli. Aniston je danas u vezi sa hipnotizerom Džimom Kertisom, a Pit sa dizajnerkom nakita Ines de Ramon.

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