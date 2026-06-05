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Američki glumac Džejms Hendi, poznat po ulogama u filmovima „Džumandži“ i „Top gan: Maverik“, preminuo je u 81. godini nakon što je napadnut nožem ispred svoje kuće u Tarzani, naselju u Los Anđelesu. Policija je saopštila da je zbog sumnje na ubistvo uhapšen Majkl Gledhil, četrdesetčetvorogodišnji sin Hendijeve partnerke.

Napad ispred kuće

Prema navodima Policijske uprave Los Anđelesa, službenici su u sredu, 3. juna, oko 9.30 časova dobili poziv zbog incidenta u stambenom delu Tarzane. Osoba koja je pozvala hitne službe navodno je rekla: „Ja sam sin čovečji, upravo sam ubio čoveka greha.“

Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Kada su policajci stigli na lice mesta, zatekli su Hendija bez svesti u prednjem dvorištu kuće. Glumac je imao ubodnu ranu u predelu grudi, a Hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu, gde je ubrzo proglašen mrtvim.

Osumnjičeni se sam javio policiji

Policija je saopštila da je osumnjičeni prišao policajcima koji su stigli na intervenciju i rekao im da je on osoba koju traže. Prema navodima LAPD-a, Gledhil je živeo na istoj adresi sa majkom, koja je bila Hendijeva partnerka.

Gledhil je uhapšen zbog sumnje na ubistvo, a kaucija mu je određena na dva miliona dolara. Istražitelji za sada veruju da je reč o izolovanom slučaju i da ne postoji opasnost po javnost.

Smrt glumca potvrdila je i njegova agentkinja Pam Elis-Evenas, koja je za NBC njuz izjavila:

Džejms Hendi Foto: HOLLYWOOD PICTURES / Entertainment Pictures / Profimedia

„Sa velikom tugom mogu da potvrdim da je gospodin koji je u sredu napadnut i ubijen u Tarzani bio glumac Džejms Hendi.“

Karijera duga decenijama

Džejms Hendi je tokom duge karijere ostvario veliki broj uloga na filmu i televiziji. Publika ga pamti kao istrebljivača iz popularnog filma „Džumandži“, dok se u hitu „Top gan: Maverik“ pojavio kao barmen Džimi. Igrao je i u ostvarenjima „Arahnofobija“, „Roketir“ i „Logan“.

Foto: Touchstone Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Osim filmskih uloga, Hendi je bio prepoznatljivo lice brojnih televizijskih serija. Pojavljivao se u ostvarenjima „Njujorški plavci“, „Beverli Hils 90210“, „Zakon i red“, „Mladi i nemirni“, „Zapadno krilo“ i drugim popularnim produkcijama.

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